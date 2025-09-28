Most pedig lecsap a NAV

A szeptember 29-én kezdődő héten sem pihenhetnek a adóhivatal adóellenőrei, így azok sem, akiket fel fognak keresni. A NAV az Adótraffipax nevű oldalon teszi közzé a tervezett ellenőrzéseit, ezeket az Üzletem portál ismerteti.
Mint írja, az Adótraffipax friss bejegyzéseiből kiderül, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a 40. héten. A tervek szerint jogkövetési vizsgálatok és próbavásárlások várhatók.
A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai már 2025 januárjától ellenőrzik azokat a vállalkozásokat, amelyek elmulasztották vagy rendszeresen jelentős késedelemmel nyújtják be áfabevallásaikat. Szeptemberben az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket ellenőrzik. Elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.
A NAV baranyai munkatársai szeptember 29. és október 5. között hétfőn Siklóson, a Felszabadulás utcai üzleteket, csütörtökön pedig Szászváron, a Május 1. téri boltokat ellenőrzik. Vizsgálni fogják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
A NAV Hajdú-bihari adóellenőrei szeptember 29. és október 3. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.
A NAV Komárom-esztergomi adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között a hentesüzleteket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
A NAV nógrádi adó- és vámigazgatósága szeptember 15. és 19. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a pizzériákban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
A NAV Somogyban a 39–40. héten a mezőgazdasági és kertészeti termékek forgalmazóinál, előállítóinál, valamint kertészeteknél és faiskoláknál ellenőriznek, továbbá vizsgálják a vármegye építkezéseit. A számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.