Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton jövője nem merülhet ki abban, hogy nyáron turisták ezreit vonzza, ősszel pedig kiürül. Navracsics Tibor szerint, ha a régió nem kínál élhető környezetet a fiataloknak és a közszolgáltatásokat nyújtó szakembereknek, akkor végleg elindulhat a magyar tenger „elszürkülése”. A most átadott szigligeti szolgálati lakás ennek a folyamatnak az első ellensúlya.

Navracsics Tibor szerint a nyaralóövezeti szerep már nem elég: a Balaton fennmaradása azon múlik, hogy tud-e otthont kínálni a fiataloknak /Fotó: Botond Horvath / shutterstock (Képünk illusztráció)

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Szigligeten adta át a Balaton környéki szolgálatilakás-építési program első elkészült ingatlanját. Azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben szinte minden fejlesztés a turizmust szolgálta, miközben az itt élőknek a mindennapokban is szükségük van minőségi szolgáltatásokra.

A fiatalok elvándorlása és a térség drámai elöregedése miatt azonban a Balaton ma már Békés vármegyével együtt az ország egyik legrosszabb demográfiai helyzetben lévő térsége

– figyelmeztetett Navracsics Tibor.

A miniszter szerint a helyzetet az is súlyosbítja, hogy a Balaton főként idősebb betelepülőknek vonzó, az ingatlanárak pedig az egekbe szöktek, ami ellehetetleníti a fiatalok lakáshoz jutását. Ezért indították el a programot, amelyben száz szolgálati bérlakás készül el a következő években, kifejezetten olyan szakemberek számára, akik erősíthetik a helyi közszolgáltatásokat. „A térség csak akkor tud fennmaradni, ha nem válik magyar Floridává” – fogalmazott.

A Balaton Fejlesztési Tanács társelnöke, Czunyiné Bertalan Judit közölte: több mint 5 milliárd forintból épülnek és újulnak meg a lakások. A pályázat két ütemben zajlott, előbb 70, majd további 30 lakás kapott támogatást. A most átadott szigligeti ingatlan egy korábbi orvoslakás átalakításával készült el, amelyhez az önkormányzat saját forrásból is hozzátett – mondta el Balassa Dániel polgármester.

Navracsics Tibor: együtt fogjuk megmenteni a balatoni közösségeket

A politikus szeptember elején jelentette be, hogy a 2026-os országgyűlési választáson is a Fidesz-KDNP közös listáján indul majd. Úgy fogalmazott, hogy a térség fejlesztéseihez és érdekeinek képviseletéhez az országos politikai súly elengedhetetlen, ezért vállalja a folytatást.