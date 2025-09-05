Magyarország szomorú rekordot döntött, a napelem okozza a bajt: nem ér semmit az áram, de van rá megoldás

Augusztus végéig többször volt nulla vagy negatív az áram ára a magyar áramtőzsdén, mint tavaly egész évben – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM). Ez azt jelenti, hogy az adott kereskedési órákban az eladók vagy egyetlen fillért sem kaptak az általuk felkínált villamos energiáért, vagy még fizetniük is kellett azért, hogy vigye el valaki. A negatív áramár egyébként kedvező áramtermelési tendenciának – a megújulók előretörésének – az egyre nehezebben kezelhető mellékhatása, a tárca el is magyarázta, miért.

Fejfájást okoz a naperőművek miatti negatív áramár / Fotó: EM

A fő baj a termelés erős ingadozása, rossz tervezhetősége

Az időjárásfüggő megújulók elterjedése szokatlan jelenségekhez vezet a nemzetközi energiapiacokon. Derűs, napsütéses időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pillanatnyi túlkínálat a mínuszos tartományba szorítja az áram tőzsdei árát. Jórészt az óriási napenergia-kapacitások miatt Magyarországon az idén újra rekordot döntött a nullánál nem nagyobb árral jellemezhető órák száma. A helyzet kezelésében sokat segít az energiatárolói képességek megerősítése, a kormány 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások fejlesztéseit.

Ez a rekord pont nem hiányzott

Januártól augusztusig 309 alkalommal volt nulla vagy negatív a villamos energia piaci ára Magyarországon. Így az első nyolc hónapban meghaladtuk a tavalyi egész éves esetszámot. (A 2024-es 306 alkalomból 274 történt meg a nyár végéig.) Bár új csúcs született, a növekedés üteme mintha lassulna: 2023-ban 93 legfeljebb nullás órát regisztráltak, többet, mint a megelőző tíz évben összesen. A múlt évre megháromszorozódott az esetek száma, ehhez képest az idén fékeződni látszik a bővülés.

Távolról sem magyar sajátosságról van szó: az uniós tagállamokban összesen közel 10 ezer negatív áras óra fordult elő 2024-ben.

Az energia tárolása segít megelőzni a negatív áramár kialakulását

A zöldenergia hatékonyabb felhasználása érdekében kézenfekvő megoldás az energiatárolók telepítése. A napközbeni csúcstermelési időszakban előálló többletmennyiség így félretehető késő délutánig, kora estig, a csúcsfogyasztás idejére. A tárolói kapacitások kisimítják az áramárak szélsőséges kilengéseit is.

Az állami Napenergia Plusz program azonban segíti a családokat napelem és energiatároló egyidejű beszerzésében, felszerelésében – mutat rá minisztérium Facebook-bejegyzése. Az energiaszektor vállalatait több pályázat ösztönözte új létesítmények telepítésére. Csak az elmúlt hónapokban

a Mavir, a hazai villamosenergia-rendszer irányítója Szolnokon,

az MVM Csoport Litéren,

az E.ON Soroksáron,

az Opus Energetika Aranyosapátiban, Csengeren, Nyírlugosban és Rakamazon

helyezett üzembe új berendezéseket, a Mol Algyőn fogott hozzá a kivitelezéshez. A már zajló beruházások révén a 2023 végi 22 megawattról már jövőre 500 megawattra nő az összes beépített teljesítmény. A Jedlik Ányos Energetikai Programban ősszel induló 50 milliárd forintos kiírás még közelebb visz a 2030-ra megcélzott 1 gigawatt tárolói kapacitáshoz.