Azonnal megszólalt Nagy Márton minisztériuma, miután kiderült, milyen állapotban van a magyar ipar: "Nem várhatunk ölbe tett kézzel"

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában az ipari termelés volumene 1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal nőtt 2025 júniusához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás bővült.

NGM: fel kell pörgetni az ipart! / Fotó: Derencsényi István / MTI

Az NGM szerint a kormány a gazdaság felpörgetése érdekében négy programot tett le az asztalra, melyek fókuszában az otthonteremtés, az adócsökkentés, az infrastruktúra újjáépítése, a magyarországi ipar és a hazai kkv-k védelme áll. A szeptember 1-jén elrajtolt Otthon Start Program keretében a kormány érdemben támogatja a lakhatási feltételek széleskörű javítását, a lakásállomány megújulását és az építőipari ágazat fellendítését. Mindezek mellett

a kormány január 1-jétől minden állami alkalmazott számára évi 1 millió forintot biztosít lakáshitelének törlesztéséhez.

Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, amelynek részeként fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt is. A 47.000 milliárdos Országépítési Terv keretében 2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, közlekedési, valamint vízügyi fejlesztéseket. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv pedig a Brüsszel által elhibázott EU–USA vámmegállapodás káros hatását hivatott kivédeni a veszélybe sodort ipar és a hazai kkv-k támogatásán keresztül.

A kormány az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re bővítette, amely így több mint 10.000 milliárd forint értékű beruházást érinthet. Emellett a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal is erősítve a magyarországi ipart.