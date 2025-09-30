Deviza
EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.48% EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hölgyek
képzés
mozdony
RCH
MÁV

Hölgyek erősítik a magyar masiniszták csapatát, de nem engedi nekik minden mozdonyt vezetni a MÁV

Mozdonytípusok sorához, HÉV-ekhez és motorvonatokhoz kell vezetési engedéllyel rendelkezniük a magyar mozdonyvezetőknek, köztük szép számban hölgyeknek is. Országos tanfolyam nincs, az oktatásról a MÁV és a Rail Cargo Hungaria maga gondoskodik. A női mozdonyvezetők külön oktatást kapnak.
B. H. L.
2025.09.30., 20:20
Fotó: MÁV-START Zrt.

A két legnagyobb magyarországi vasúttársaság, a MÁV és a Rail Cargo Hungaria (RCH) együtt több mint háromezer mozdonyvezetőt foglalkoztat, a számot tovább növelik a GYSEV és az árufuvarozó magánvasút-társaságok alkalmazottai. Mozdonyt vezetni nem női pálya, de egyre több hölgy választja a masinisztaszakmát Magyarországon is. A MÁV-nál jelenleg 63 női mozdonyvezető dolgozik.

női mozdonyvezető
Egyre több női mozdonyvezető dolgozik a MÁV-nál / Fotó: MÁV-Start Zrt.

Nőknek az első motorvonat-vezető tanfolyamot Magyarországon 2013 februárjában indította a MÁV-Start. Tanfolyamaira az elmúlt években egyre több nő jelentkezik. A modern, könnyebben kezelhető gépek, motorvonatok ugyanis számukra is vonzóvá teszik a munkakört a társaságtól kapott válasz szerint. Az első motorvonat-vezető hölgy 2014-ben tette le a vizsgáit, ő azóta is MÁV-nál dolgozik, jelenleg mozdonyvezetőként. 

Túl nehezet nem emelhetnek a női mozdonyvezetők

Azóta a MÁV-nál már nemcsak motorvonatot, hanem mozdonyt is vezethetnek a hölgyek, de korlátozásokkal. Esetükben ugyanis az orvosi alkalmasság esetén 20 kilopondos foglalkozás-egészségügyi korlátozás van érvényben, ami kizáró tényező a bizonyos járműtípusok összekapcsolásakor szükséges csavarkapcsok emelgetése miatt. Nő csak olyan típusú mozdonyt vezethet, amelynek a csavarkapocs felhelyezése közben mért súlya nem haladja meg a 20 kilopondot. A MÁV legfiatalabb mozdonyvezetője 23, a legidősebb 58 éves.

Sokfajta járműhöz sokfajta tudás kell

A MÁV csoport flottájában 96 villamos motorvonat, 12 vasútvillamos-szerelvény (tram-train), 315 dízel motorvonat, 152 dízelmozdony és 253 villanymozdony üzemel. Ezek összesen közel 30 típust képviselnek. A járművek eltérő kiépítése miatt mindegyikre kell külön típusismereti engedélyt szereznie a mozdonyvezetőknek. A járművekből 3 típusú mozdony és egyfajta motorvonat rendelkezik más országban való közlekedési engedéllyel.

A vonatok célba juttatásához a MÁV-nál jelenleg 2532 mozdonyvezető és 203 HÉV-járművezető dolgozik. Tizenegy kolléga rendelkezik Hegyeshalom és Bécs közötti közlekedésre szóló engedéllyel. Külföldi mozdonyvezetője nincs a MÁV-nak.

Mások az igények az árufuvarozásban

Az RCH jelenleg 320 mozdonyvezetőt foglalkoztat a mintegy 40 villanymozdonyból és 20 dízelmozdonyból álló flottájának továbbításához. Egy-egy gép folyamatos működtetéséhez 3-5 mozdonyvezető szükséges. Minden mozdonytípus ismereteinek elsajátításához külön oktatás, felügyelet alatti vezetési gyakorlat és vizsga teljesítése szükséges. Jelenleg az RCH-nál 15 mozdonytípus van, amelyet el kell látni alkalmas személyzettel.

Saját igényekre saját képzés

Nincs országos mozdonyvezető-képzés, minden akkreditált felnőttképző a 19/2011. (V.10.) sz. NFM-rendelet, valamint a Vasúti Képzési Módszertani Központ (VKMK) eljárásrendjében és vizsgaszabályzatában foglaltak szerint kell, hogy eljárjon.

A MÁV – mint válaszában hangsúlyozta – nagy hangsúlyt fektet a saját munkavállalók kiképzésére, a mozdonyvezető munkakörcsalád utánpótlásának érdekében. Kollégáit jellemzően maguk képezik ki a területi igényeknek megfelelően és a mozdonyvezetői életpálya szem előtt tartásával.

A vasúti járművezető képzés tartalmát és módszertanát, valamint a vizsga követelményeket minisztériumi rendelet határozza meg. A MÁV

  • évente 13-15 tanfolyamot indít,
  • 300-400 főnek,
  • a képzés 16–18 hónap,
  • a költsége 1,2 millió forint, amelyet a társaság áll.
  • A gyakornoknak már a képzés idején is ad fizetést.
  • A HÉV-járművezető esetén a képzés egyéves.

Havi bruttó egymillió felett

Egy kezdő mozdony- és motorvonat-vezető alapbére, pótlékok nélkül közel 580 ezer forint a MÁV csoportnál. A bér később időarányosan nő. A társaság járművezetőinek idei átlagkeresete meghaladta a havi bruttó egymillió forintot.

Nincs jellemző oka a kilépésnek

A Világgazdaság rákérdezett a mozdonyvezetők esetleges pályaelhagyásának okára is. Mint megtudtuk, e téren nem körvonalazódtak jellegzetességek, szabályszerűségek. Mindenki egyedi megfontolás alapján, a saját élethelyzete okán hozza meg a döntést. Ebben előfordul külföldi lehetőség, egy magánvasúti társaság ajánlata vagy a pálya elhagyása, aminek a hátterében nem ritkán az a trauma áll, amit egy öngyilkos ember elgázolása jelent a kollégának.

Extra ismeretet ad a Rail Cargo Hungaria  

Az RCH is képez mozdonyvezetőket, az eddigi 3 önálló tanfolyamán körülbelül 80 fő végzett sikeresen. A képzés 15 hónapig tart és sok műszaki ismeretet tartalmaz. Ez év szeptemberében indította el a harmadik interoperábilis mozdonyvezető átképző tanfolyamát az ausztriai Knittelfeldben. A kurzust egy nyolcalkalmas német szaknyelvi felkészítés előzte meg. Az országhatárokon átívelő vonattovábbításhoz szükséges végzettség megszerzését szolgáló első továbbképzés 2023-ban volt. Az átképző tanfolyam a vizsgákkal és gyakorlatokkal együtt körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. 

Ez a tudás ma még kuriózum.

Európa-szerte kevesen rendelkeznek egyszerre több ország infrastruktúrájának ismeretanyagával. (Ezzel az ismerettel rendelkezik a MÁV említett tizenegy kollégája, akik Hegyeshalom és Bécs között is vezethetnek mozdonyt.)

Budapest és Bécs között az RCH valamennyi szórt elegyes küldeménnyel rakott vonata mozdony- és mozdonyvezető-csere nélkül, a társaság saját mozdonyvezetőivel és kizárólagos üzemeltetésében közlekedik. A határátmenet ideje a korábbi, akár néhány órás várakozással szemben az interoperábilis közlekedéssel néhány percre csökkent. Az interoperábilis mozdonyvezetők bevetésével

  • a fuvarfeladatok kiszámíthatóbb módon,
  • rövidebb menetidő alatt
  • és hatékonyabban

teljesíthetők. Egy interopos mozdonyvezető által egyhuzamban levezetett leghosszabb távolság a Győr és Linz közötti 260 kilométer.

Sok pénz múlik a profi mozdonyvezetésen

A Rail Cargo Hungaria energiaszükségletének 98 százalékát a mozdonyok vontatásienergia-felhasználása teszi ki. Az ebben elért legkisebb megtakarítás is több száz millió forintban mérhető. Az RCH ezért arra képezi mozdonyvezetőit, hogy a pályageometria, a lassújelek és más egyéb tényezők figyelembevételével képesek legyenek a közlekedés során látványosan, akár 40 százalékot is lefaragni a gép energiafelvételéből.

Visszatáplálható a fékezési energia a hálózatban – ezt s tanulni kell

Az RCH mozdonyai közlekedésük során 2024-ben a MÁV pályahálózatán több mint 90 millió kilowattóra villamos energiát fogyasztottak, de a felhasznált erőforrás több mint 11 százalékát fékezési energiájuk hasznosítása révén visszatáplálták a hálózatba. 

Tavaly ezzel a technológiával annyi áramot takarítottak meg, amennyi mintegy négyezer család éves átlagos fogyasztásának felel meg.

Mozdonyai az utóbbi hét évben csaknem megduplázták a hálózatba vontatójárművekkel visszatáplált energia és 14 százalékkal a felhasznált zöldenergia hányadát.

Az RCH 2024-ben indította az első komplex mozdonyvezető-képzését a vontatási képességének fejlesztése, a szolgáltatás hosszú távú biztosítása és a munkaerőhiány kezelése érdekében. A Magyarországon jelenleg egyedülálló program keretében 17 kolléga bővítette kompetenciáját és sajátított el újabb kulcsterületekkel – vonat fel- és átvevői, majd műszaki kocsivizsgálói – kapcsolatos ismereteket.  

A mozdonyvezetők 603 órás műszaki kocsivizsgálói képzést teljesítettek és egy 180 órás kocsivizsgálói gyakorlaton is részt vettek. 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
német autóipar

Ezért költöznek Magyarországra a német autógyárak: elege lett a Volkswagennek, tisztogatásba kezdett – százával rúgja ki a munkakerülő dolgozóit

A lépés a cég szerint gazdasági szükségszerűség, hiszen az elmulasztott munkanapok évente egymilliárd eurós kárt okoznak.
2 perc
energiaválság

Hihetetlen botrány Európa szívében: döntött a tulajdonos, leállítja és darabokra szedi a nagy atomerőművet – rimánkodik neki a kormány, hogy ne tegye, mert még szüksége van rá

Az országban már csak két reaktor marad üzemben, amelyek 2035-ig működhetnek, miközben a leszerelés folyamata akár másfél évtizedig is eltarthat.
7 perc
AC Milan

Földig rombolják a legendás óriásstadiont, ahol egykor Puskás is lőtte a gólokat

Több mint egymilliárd euróból épül majd új létesítmény az európai futball egyik ikonikus arénájának helyére.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu