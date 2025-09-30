Hölgyek erősítik a magyar masiniszták csapatát, de nem engedi nekik minden mozdonyt vezetni a MÁV

A két legnagyobb magyarországi vasúttársaság, a MÁV és a Rail Cargo Hungaria (RCH) együtt több mint háromezer mozdonyvezetőt foglalkoztat, a számot tovább növelik a GYSEV és az árufuvarozó magánvasút-társaságok alkalmazottai. Mozdonyt vezetni nem női pálya, de egyre több hölgy választja a masinisztaszakmát Magyarországon is. A MÁV-nál jelenleg 63 női mozdonyvezető dolgozik.
Nőknek az első motorvonat-vezető tanfolyamot Magyarországon 2013 februárjában indította a MÁV-Start. Tanfolyamaira az elmúlt években egyre több nő jelentkezik. A modern, könnyebben kezelhető gépek, motorvonatok ugyanis számukra is vonzóvá teszik a munkakört a társaságtól kapott válasz szerint. Az első motorvonat-vezető hölgy 2014-ben tette le a vizsgáit, ő azóta is MÁV-nál dolgozik, jelenleg mozdonyvezetőként.
Azóta a MÁV-nál már nemcsak motorvonatot, hanem mozdonyt is vezethetnek a hölgyek, de korlátozásokkal. Esetükben ugyanis az orvosi alkalmasság esetén 20 kilopondos foglalkozás-egészségügyi korlátozás van érvényben, ami kizáró tényező a bizonyos járműtípusok összekapcsolásakor szükséges csavarkapcsok emelgetése miatt. Nő csak olyan típusú mozdonyt vezethet, amelynek a csavarkapocs felhelyezése közben mért súlya nem haladja meg a 20 kilopondot. A MÁV legfiatalabb mozdonyvezetője 23, a legidősebb 58 éves.
A MÁV csoport flottájában 96 villamos motorvonat, 12 vasútvillamos-szerelvény (tram-train), 315 dízel motorvonat, 152 dízelmozdony és 253 villanymozdony üzemel. Ezek összesen közel 30 típust képviselnek. A járművek eltérő kiépítése miatt mindegyikre kell külön típusismereti engedélyt szereznie a mozdonyvezetőknek. A járművekből 3 típusú mozdony és egyfajta motorvonat rendelkezik más országban való közlekedési engedéllyel.
A vonatok célba juttatásához a MÁV-nál jelenleg 2532 mozdonyvezető és 203 HÉV-járművezető dolgozik. Tizenegy kolléga rendelkezik Hegyeshalom és Bécs közötti közlekedésre szóló engedéllyel. Külföldi mozdonyvezetője nincs a MÁV-nak.
Az RCH jelenleg 320 mozdonyvezetőt foglalkoztat a mintegy 40 villanymozdonyból és 20 dízelmozdonyból álló flottájának továbbításához. Egy-egy gép folyamatos működtetéséhez 3-5 mozdonyvezető szükséges. Minden mozdonytípus ismereteinek elsajátításához külön oktatás, felügyelet alatti vezetési gyakorlat és vizsga teljesítése szükséges. Jelenleg az RCH-nál 15 mozdonytípus van, amelyet el kell látni alkalmas személyzettel.
Nincs országos mozdonyvezető-képzés, minden akkreditált felnőttképző a 19/2011. (V.10.) sz. NFM-rendelet, valamint a Vasúti Képzési Módszertani Központ (VKMK) eljárásrendjében és vizsgaszabályzatában foglaltak szerint kell, hogy eljárjon.
A MÁV – mint válaszában hangsúlyozta – nagy hangsúlyt fektet a saját munkavállalók kiképzésére, a mozdonyvezető munkakörcsalád utánpótlásának érdekében. Kollégáit jellemzően maguk képezik ki a területi igényeknek megfelelően és a mozdonyvezetői életpálya szem előtt tartásával.
A vasúti járművezető képzés tartalmát és módszertanát, valamint a vizsga követelményeket minisztériumi rendelet határozza meg. A MÁV
Egy kezdő mozdony- és motorvonat-vezető alapbére, pótlékok nélkül közel 580 ezer forint a MÁV csoportnál. A bér később időarányosan nő. A társaság járművezetőinek idei átlagkeresete meghaladta a havi bruttó egymillió forintot.
A Világgazdaság rákérdezett a mozdonyvezetők esetleges pályaelhagyásának okára is. Mint megtudtuk, e téren nem körvonalazódtak jellegzetességek, szabályszerűségek. Mindenki egyedi megfontolás alapján, a saját élethelyzete okán hozza meg a döntést. Ebben előfordul külföldi lehetőség, egy magánvasúti társaság ajánlata vagy a pálya elhagyása, aminek a hátterében nem ritkán az a trauma áll, amit egy öngyilkos ember elgázolása jelent a kollégának.
Az RCH is képez mozdonyvezetőket, az eddigi 3 önálló tanfolyamán körülbelül 80 fő végzett sikeresen. A képzés 15 hónapig tart és sok műszaki ismeretet tartalmaz. Ez év szeptemberében indította el a harmadik interoperábilis mozdonyvezető átképző tanfolyamát az ausztriai Knittelfeldben. A kurzust egy nyolcalkalmas német szaknyelvi felkészítés előzte meg. Az országhatárokon átívelő vonattovábbításhoz szükséges végzettség megszerzését szolgáló első továbbképzés 2023-ban volt. Az átképző tanfolyam a vizsgákkal és gyakorlatokkal együtt körülbelül 4 hónapot vesz igénybe.
Ez a tudás ma még kuriózum.
Európa-szerte kevesen rendelkeznek egyszerre több ország infrastruktúrájának ismeretanyagával. (Ezzel az ismerettel rendelkezik a MÁV említett tizenegy kollégája, akik Hegyeshalom és Bécs között is vezethetnek mozdonyt.)
Budapest és Bécs között az RCH valamennyi szórt elegyes küldeménnyel rakott vonata mozdony- és mozdonyvezető-csere nélkül, a társaság saját mozdonyvezetőivel és kizárólagos üzemeltetésében közlekedik. A határátmenet ideje a korábbi, akár néhány órás várakozással szemben az interoperábilis közlekedéssel néhány percre csökkent. Az interoperábilis mozdonyvezetők bevetésével
teljesíthetők. Egy interopos mozdonyvezető által egyhuzamban levezetett leghosszabb távolság a Győr és Linz közötti 260 kilométer.
A Rail Cargo Hungaria energiaszükségletének 98 százalékát a mozdonyok vontatásienergia-felhasználása teszi ki. Az ebben elért legkisebb megtakarítás is több száz millió forintban mérhető. Az RCH ezért arra képezi mozdonyvezetőit, hogy a pályageometria, a lassújelek és más egyéb tényezők figyelembevételével képesek legyenek a közlekedés során látványosan, akár 40 százalékot is lefaragni a gép energiafelvételéből.
Az RCH mozdonyai közlekedésük során 2024-ben a MÁV pályahálózatán több mint 90 millió kilowattóra villamos energiát fogyasztottak, de a felhasznált erőforrás több mint 11 százalékát fékezési energiájuk hasznosítása révén visszatáplálták a hálózatba.
Tavaly ezzel a technológiával annyi áramot takarítottak meg, amennyi mintegy négyezer család éves átlagos fogyasztásának felel meg.
Mozdonyai az utóbbi hét évben csaknem megduplázták a hálózatba vontatójárművekkel visszatáplált energia és 14 százalékkal a felhasznált zöldenergia hányadát.
Az RCH 2024-ben indította az első komplex mozdonyvezető-képzését a vontatási képességének fejlesztése, a szolgáltatás hosszú távú biztosítása és a munkaerőhiány kezelése érdekében. A Magyarországon jelenleg egyedülálló program keretében 17 kolléga bővítette kompetenciáját és sajátított el újabb kulcsterületekkel – vonat fel- és átvevői, majd műszaki kocsivizsgálói – kapcsolatos ismereteket.
A mozdonyvezetők 603 órás műszaki kocsivizsgálói képzést teljesítettek és egy 180 órás kocsivizsgálói gyakorlaton is részt vettek.
