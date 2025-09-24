Deviza
Avas, égető érzést keltő nyalókát hívnak vissza

Hollandiában előállított nyalókával van probléma a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzése szerint. A nyalóka fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. A terméket a hatóság visszahívja.
VG
2025.09.24, 18:39

A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással – írja az Origo a hatóság által közzétett információk alapján. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel (nyalóka) fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Érzékszervi eltéréseket lehetett tapasztalni egy importnyalókánál (illusztráció), nyalóka
Érzékszervi eltéréseket lehetett tapasztalni egy importédességnél – a nyalóka avas ízű (illusztráció) / Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett nyalóka adatai:

  • Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
  • Márka: Becky’s
  • Kiszerelés: 80 g
  • Tételszám: LIP0524B
  • MMI: 07/05/2026
  • Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Az NKFH kéri a fogyasztókat, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A termékről készült, illusztrációs célú kép:

A holland cég honlapja szerint a vállalat édességek gyártásával foglalkozik 2001-es alapítása óta.

Az importot bonyolító hazai vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

