Fontos tudni: máskor érkezik a nyugdíj októberben – novemberben jön az igazi meglepetés

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg – írja az Origo a Magyar Államkincstár által közzétett információk alapján. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.

Nyugdíjas vásárló egy zöldség-gyümölcs piacon (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Két nappal korábban érkezik a nyugdíj a megszokott dátumhoz képest

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a nyugdíjak és a nyugdíjszerű járandóságok jóváírása, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Az Origo az októberi nyugdíjutalás kapcsán felidézi, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be: januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek.

Ez egy átlagnyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget. Erről részleteket a Világgazdaság cikkében talál.

További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése. A kézbesítés Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szerint október 15-ig zajlik, addig minden érintettnek meg kell kapnia az őt megillető utalványt.

