Gáz, kőolaj, szén – rengeteget bányásznak Magyarországon, ha másról is szólnak többnyire a hírek

Kedvezőek a magyarországi energiatermelés idei első féléves adatai. Ha önellátást nem is ígérnek, szerény mértékben mindenképpen csökkenhet a kőolaj, a földgáz, az ezekből előállított termékek, valamint a villamos energia behozatalának való kitettség.

Egyre nő a hazai olaj- és gáztermelés (Képünk illusztráció) / Fotó: Nikolay Gyngazov / Shutterstock

Emellett már a 2024-es előzetes adatok is jobbak voltak a 2023-asoknál, és a többéves tendenciájuk is növekvő.

Lignit helyett lesz majd más

Kőolajból és földgázból 2024-ben többet hoztak a felszínre az országban a hazai vállalatok, mint az első év azonos időszakában a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) táblázatai alapján. Egyedül a lignit által képviselt szén bányászata esett, de ennek jó oka van. Magyarország ugyanis környezetvédelmi megfontolásból távolodik a szén használatától, emiatt kevesebb lignitre van szüksége. Közrejátszik a csökkenésben más is:

a mátrai lignitblokkok teljesítményét is visszaveszik, amikor a belendülő naperőműve miatt a keresletnél sokkal nagyobb a hazai áramtermelés, hiszen olyankor fenn kell tartani a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyát.

Kevesebbet dolgozik az erőmű akkor is, amikor kifejezetten a naperőművek által lenyomott áramárak miatt nem éri meg fenntartania a kínálatát.

Felpörög azonban, amikor kezdődik a nap, az áram iránti kereslet már erős, de a naperőművek még csak ébredeznek, továbbá, ha már lemenőben van a nap, de még nagy az áramigény. Ilyenkor a piacon is jobb ár kapható a mátrai áramért, és a Mavir is jó árat fizet az úgynevezett kiegyenlítő energiáért.

Az előbbiekkel a háttérben 2024-ben 26,6 gigajoule-os (GJ) volt a hazai széntermelés, amelyet 6,4 GJ-os import egészített ki, és 3,9 GJ jutott exportra. Ezzel az összes hazai szénkínálat esett a 2023-ashoz képest, amikor a termelés nagyobb volt, 27,8 GJ, a behozatal is mintegy kétszeres, 12,8 GJ, az export pedig nagyjából szinten maradt. Az elsődleges belföldi felhasználás a múlt évben összességében bő 7 GJ-vel 30,9 GJ-re esett. Mivel hosszabb távon a mátrai lignitblokkok bezárása van terítéken, munkájukat pedig egy gázüzemű egység, valamint hidrogéntermelésre is használt naperőmű veszi át, nincsenek már tervek a lignittermelés növelésére, inkább a meglévő bányák bezárása várható.