Óriási sztrájk jön egy hét múlva, figyelmeztetett a Wizz Air: nagy fennakadások lesznek, Ferihegy sem ússza meg

Miután szeptember elején véget ért a törvényileg előírt, július végétől tartó sztrájktilalom, a szakszervezetek kaptak az alkalmon, hogy éljenek a nyomásgyakorlással. Olaszországban több sztrájkot is tartanak szeptemberben, szinte minden napra jut egy-egy munkabeszüntetés. Az utazók így tömegközlekedési zavarokra számíthatnak – írja az Euronews.
Az Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztérium több mint 20 különálló szeptemberi sztrájkot erősített meg, amelyek a légi közlekedést, a vasutat és a helyi közlekedést érinti a hónapban. A legtöbb látogató számára a legnagyobb fennakadások szeptember közepén és végén esedékes hétvégéken lehetnek.
Az országos munkabeszüntetés várhatóan a milánói repteret és a vasutat érinti a legsúlyosabban szeptember 26-án, pénteken.
Ekkor több országos légi közlekedési sztrájk is lesz egy időben. Milánó két repülőtere, a LIN és az MXP is érintett: a poggyászkezelők, a földi személyzet, a Volotea dolgozói 24 órás munkabeszüntetést terveznek, ami hosszú várakozási időket, késéseket és járattörléseket okozhat. Az Assohandlers által alkalmazott FLAI Transport and Services tagjai négy órára felfüggesztik a munkát.
A Cagliari Elmas repülőtér (CAG) biztonsági személyzete szintén jelezte, hogy 24 órás munkabeszüntetést tartanak.
Míg a Wizz Air és az easyJet figyelmeztetett a lehetséges késésekre vagy járattörlésekre, a Ryanair azt közölte, hogy az olaszországi járatait ez nem érinti. A menetrend alapján Ferihegyen aznap induló és érkező oldalon is regisztráltak tucatnyi járatot, köztük Wizz Airt is.
A sztrájkokat a munkakörülményekkel, a bérmegállapodásokkal és a munkaerőlétszámmal kapcsolatos viták váltották ki Olaszország közlekedési ágazatában. Mivel több szakszervezet képviseli a különböző szakmákat, az akciók széttagoltak, de mégis zavaróak.
Az utazóknak indulás előtt közvetlenül a légitársaságnál vagy a vasúttársaságnál kell tájékozódniuk.
Az összes bejelentett sztrájk, köztük a dátumok és az érintett szolgáltatások teljes listája az Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztérium hivatalos sztrájknaptárában érhető el.
Mindazoknak, akik szeptemberben Olaszországba vagy azon keresztül utaznak, hosszabb utazási idővel kell számolniuk, és érdemes előre tervezniük.
