Orbán Viktor kifejtette véleményét a magyar adórendszerről és fontos tényre világított rá

A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombati Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor: a magyar adórendszer nem bünteti azt, aki többet akar keresni / Fotó: NurPhoto via AFP

"Kezdjük el megszokni: magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása. 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: éveken át dolgoztak azon, hogy Debrecent is felrakják az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.

A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - tette hozzá a miniszterelnök.

"Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára. Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Mindenhonnan elvonnának Magyar Péterék

Nem csak a háztartásokat vámolná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Tisza újdonsült közgazdász tótumfaktuma, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.

A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná,

derült ki a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András a Corvinus egyetem tanára előadásain. Az előadást a nagyközönség előtt is bemutatta a szakértő, mindössze egy nappal azután, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén — fejtette ki a Mandiner. Kármán az előadásában felsorolta az elmúlt másfél évtized legelcsépeltebb baloldali sérelmeit, például azt, hogy a korrupció mindent átsző az országban, a pénzügyi szabályozás kiszámíthatatlan, vagy azt, hogy az államosításokkal le lettek „vadászva a sikeres vállalkozások” – fejtette ki a lap.

A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált.

Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz: a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.