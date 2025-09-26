Ilyen egyszer van a történelemben: most adja át Orbán Viktor a debreceni BMW-gyárat, itt a teljes német vezetés – élő videós tudósítás

A kormányfő a debreceni BMV-gyár átadóján úgy fogalmazott, hogy a németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás.

Orbán Viktor is részt vesz a BMW-gyár átadóján / Fotó: BMW-gyár

Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk.

Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta, hogy közművek és utak újultak meg és

jön a debreceni repülőtér bővítése is.

Elmondta, hogy

a BMW-gyár 3 ezer magas hozzáadott értékű munkahelyet hozz létre Hajdú-Bihar vármegyében,

a helyi iskolákkal együttműködve a BMW képzési centrumot is létrehozott.

Nyáron a gyár szomszédságában létrejött egy logisztikai központ,

illetve egy üzleti szolgáltató központ is épül a városban.

Hangsúlyozta, hogy Debrecenben az iparfejlesztés úgy valósult meg, hogy „autógyárostól, akkumulátorgyárastól, logisztikai fejlesztésekkel együtt a város bekerült Európa zöldfővárosainak versenyébe a legjobb három közé”.

Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba

– közölte a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy egyetlenegy „más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt”.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll, hogy választ adjon a vámpolitika és a gazdaság kérdéseire, hogy talpon tartsa saját országainak cégeit.

Azt is mondta, hogy nem bezárkózni kell, hanem összekapcsolódni, nem túlszabályozni kell, hanem rugalmasnak kell maradni. A cégeknek nem parancsolni kell, hanem össze kell velük dolgozni.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a BMW sikere az ország sikere, a cég újítása a magyarok előnye lesz, a munkahelyek a családok biztonsága.

„Kívánom, hogy a német elődeikhez hasonlóan csináljanak minden eurócentből eurót. Induljon a közös utazás” – mondta Orbán Viktor.

A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.