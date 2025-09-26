Ilyen egyszer van a történelemben: most adja át Orbán Viktor a debreceni BMW-gyárat, itt a teljes német vezetés – élő videós tudósítás

A kormányfő a debreceni BMV-gyár átadóján úgy fogalmazott, hogy a németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás.
Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk.
Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta, hogy közművek és utak újultak meg és
jön a debreceni repülőtér bővítése is.
Elmondta, hogy
Hangsúlyozta, hogy Debrecenben az iparfejlesztés úgy valósult meg, hogy „autógyárostól, akkumulátorgyárastól, logisztikai fejlesztésekkel együtt a város bekerült Európa zöldfővárosainak versenyébe a legjobb három közé”.
Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba
– közölte a miniszterelnök.
Hozzátette, hogy egyetlenegy „más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt”.
Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll, hogy választ adjon a vámpolitika és a gazdaság kérdéseire, hogy talpon tartsa saját országainak cégeit.
Azt is mondta, hogy nem bezárkózni kell, hanem összekapcsolódni, nem túlszabályozni kell, hanem rugalmasnak kell maradni. A cégeknek nem parancsolni kell, hanem össze kell velük dolgozni.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a BMW sikere az ország sikere, a cég újítása a magyarok előnye lesz, a munkahelyek a családok biztonsága.
„Kívánom, hogy a német elődeikhez hasonlóan csináljanak minden eurócentből eurót. Induljon a közös utazás” – mondta Orbán Viktor.
A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.
A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat.
A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatóak.
A német autógyártó számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az 50 hektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.