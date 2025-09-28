Orbán Viktor Debrecenről: szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra

A debreceni BMW-gyár átadása alkalmából adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Haonnak, amely a projekt mellett egyebek mellett a Tisza-adóról és az Otthon Start programról is kérdezett. A Világgazdaság kiemelte az interjú fő részleteit.
A beruházás átadása kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy Debrecen nyilván megdolgozott a szerencséjéért, így ott akármilyen fejlesztés is történik azt a helyiek megérdemlik. A BMW-gyár átadását a világban folyó nagy ipari technológiaváltás lenyomatának nevezte, hangsúlyozva, hogy már a többi készülőfélben lévő hazai gyárépület is a 22. századot idézi. Magyarországnak már kellett egy iparváltás is, amelynek a feltételei megvannak Debrecenben, mert van egy jó egyeteme. E városban találkozott az ország összes fejlesztési igénye.
Orbán Viktor az ország szempontjából most már múlhatatlanul szükségesnek nevezte, hogy a nagy budapesti vízfej helyett vagy mellett létrejöjjön egy egészségesebb településszerkezet. Szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, „mondjuk úgy: fővárosra”. Emlékeztetett, hogy Budapest korábban nem volt vízfej, de az első világháború után leválasztották Magyarország több nagyvárosát: Pozsonyt, Kassát, Kolozsvárt, Szabadkát és Eszéket. Megmaradt a kisebb léptékű Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs. Ám míg Budapest mintegy kétmillió lakosú, az utána következő legnagyobb város 180-200 ezer fős.
Mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy-kettő-három 400 ezres lakótérséget magába foglaló egységes gazdasági övezet jöjjön létre
– jelentette ki. Elismerve, hogy Debrecen nyilván nem lesz ekkora, de a régió már nagyjából megvan. Ennek alapján pedig Debrecen igazi nagy, kulturális, tudományos, szociális, egészségügyi és ipari központ lesz.
Két év múlva a debreceni keresetek elérhetik a budapesti átlagkereseteket – jelentette ki.
A térségben induló gyárépítési dömping debreceni hasznára vonatkozó kérdés kapcsán a miniszterelnök – a város polgármesterét idézve – felsorolta, hogy
Orbán Viktor kiemelt a kormány fejlesztési tervei közül hármat, amelyek Debrecent és a térséget érintik. Ezek az említett vizes infrastruktúra kapacitásnövelése, a Békéscsaba–Debrecen autóút négysávosítása és az M4-es beruházás befejezése a következő két-három évben.
A lap megkérdezte, hogy a Tisza Párt adótervei keresztülhúznák-e a fejlesztési terveket. A miniszterelnök szerint nem, az adóterv megvalósítása inkább büntetné a családokat és azokat, akik dolgoznak és komoly teljesítményt tesznek le az asztalra. Orbán Viktor kijelentette, hogy személyesen elkötelezett a mostani alacsony szintű adórendszer mellett. „Ha azt akarjuk, hogy teljesítmény legyen, letegyenek valamit az asztalra, hogy ők maguk is akarjanak előrébb jutni, ahhoz alacsony adó kell” – jelentette ki.
Az Otthon Start program tapasztalatait még rendszerezni kell Orbán Viktor válasza szerint, de már látszik, hogy óriási az érdeklődés: tízezrével érkeznek az építésiengedély- és a hitelkérelmek. Az ingatlanárakat is figyelve az ország legjobban menő városa Budapest, amelyet Debrecen követ.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.