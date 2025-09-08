Orbán Viktor nem varázsol, csak látja, hogyan kerülhető el egy brutális sokk

Orbán Viktor: Állami szuverenitás kampó!

Ha rákötjük a kocsinkat az Európai Unió „szakadék felé tartó vonatjára”, az azt fogja jelenteni, hogy visszaállítják a segélyalapú gazdaságot, Brüsszel gazdasági követeléseit el kell fogadni,

be kell lépni az euróba, állami szuverenitás kampó

– nyomatékosította a miniszterelnök a közös uniós deviza bevezetésének kockázatait Kötcsén, és azt, amit a már fent említett hét törvényből megismerhettünk, hogy „a birodalmak, a nem állami erők ma leginkább a gazdaságon keresztül törnek be: pénzügyi zsarolással, szankciókkal, energetikai nyomásgyakorlással”.

Ezért, mármint a gazdasági szuverenitás érdekében – mondta el beszédében – a magyar gazdaság számos ponton mély szerkezetében levált a többi országtól, az uniós gazdaságpolitikával szembemenve erősíti a stabilitást. A kormányfő szerint azért sokasodnak a feladatok ezen téren is, mert az EU 30 évvel ezelőtti alapgondolata, miszerint legyen egy közös piac, csináljunk egy gazdasági és politikai uniót egy közös fizetőeszközön keresztül, közös költségvetési politika hiányában megbukott, sőt, a kormányfő szerint csak idő kérdése, hogy hosszú távon megreccsenjen az egész Európai Unió.

Ebből az következik, hogy ha sikerül is elfogadni a következő költségvetést, ez lesz az unió utolsó közös költségvetése, aminek a végén az eurózóna fel fog bomlani.

Ezt benézte a baloldali média, erős a nemzeti valutánk

„A stabilizálás lehetséges eszközei között az én fejemben az eurózónához való csatlakozás nem szerepel. Az eurózónához való csatlakozás kétségkívül hoz stabilitást, de lefojtja a növekedést, elveszi a fejlődés lehetőségét. Én ebben a kettősségben gondolkodom, ezért azt javaslom Magyarországnak, hogy tartsa meg a gyorsabb fejlődés lehetőségét, ehhez nemzeti valuta kell, a nemzeti valutát ne az eurózónán keresztül stabilizáljuk. Vannak más eszközök is, kéretik azt használni” – fejtette ki az euróról alkotott véleményét újságírói kérdésre tavaly decemberben a miniszterelnök.

Varga Mihály: felejtsük el, hogy a gyenge árfolyam segíti a gazdaságot A devizabefektetési stratégia az elmúlt egy évben nem bizonyult sikeresnek, aki forinteszközökben helyezte el a megtakarításait, az jobban járt – jelentette ki Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott nyitóbeszédében. A jegybankelnök szerint le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető. Az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából: 2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest, mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól, „köszönhetően az utóbbi fél évnek”. Hangsúlyozta, ez nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.

Emlékezetes, Orbán Viktor ugyanebben a hónapban tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján szállt bele páros lábbal a balos média a kormányfőbe, az RTL-t az érdekelte, hogy a 415-ös rekordszintnél meddig kell még várniuk, hogy kedvezőbben vegyenek az idei nyaralásra eurót. Feketére festeni az égboltot megint elhamarkodott döntés volt, nemcsak a 2025-ös büdzsében rögzített 397 forintos árfolyamszint teljesült azóta, de a magyar a világ legjobban teljesítő devizájaként hagyja maga mögött a nyári utazási szezont. A forint árfolyama az elmúlt hónapokban sorra döntötte a rekordokat, és a grafikonjára többnyire nyugodtan hagyatkozhat a világban vagy Európában, aki arra kíváncsi, hogy alakulnak az ukrajnai békekötés kilátásai – írtuk meg korábban. Amellett, hogy Varga Mihály jegybankelnök beszéde is jót tett neki, hétfőn megint gyorsítót vett be a hazai fizetőeszköz, erről itt írtunk bővebben.