Deviza
Európai Unió
Orbán Viktor
orosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Az USA-nak egyetlen dolga van, kér egy kávét és meghallgatja az európai beosztottakat

Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával mihamarabb tető alá kellene hoznia egy biztonsági megállapodást, amit persze meg sem próbál – írta a kormányfő a Facebookon.
Andor Attila
2025.09.11, 19:19
Frissítve: 2025.09.11, 19:28

Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ha nem változtatunk, ez így is marad. Európa kiszolgáltatottsága nem számolható fel addig, amíg tart a háború. 

Visegrad Group summit in Prague
Orbán Viktor: az Európai Unió egy béna kacsa / Fotó: David W Cerny / Reuters

Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.

  • az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,
  • a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,
  • az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,
  • az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az USA benntartása a konfliktusban,
  • az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt bizonyítják a vámtárgyalások is. 

„Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is – és ezt szerintem Magyarország támogathatná is –, hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás.

Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Viszont jövőt és távlatot szeretnénk Ukrajnának, ugyanis a szomszédunkban összeomló ország óriási veszélyt jelent.”

Ami biztos, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia 

– részletezi a helyzetet a kormányfő. 

