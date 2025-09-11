Orbán Viktor: Az USA-nak egyetlen dolga van, kér egy kávét és meghallgatja az európai beosztottakat

Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ha nem változtatunk, ez így is marad. Európa kiszolgáltatottsága nem számolható fel addig, amíg tart a háború.

Orbán Viktor: az Európai Unió egy béna kacsa / Fotó: David W Cerny / Reuters

Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.

az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,

a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,

az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,

az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az USA benntartása a konfliktusban,

az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt bizonyítják a vámtárgyalások is.

„Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is – és ezt szerintem Magyarország támogathatná is –, hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás.

Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Viszont jövőt és távlatot szeretnénk Ukrajnának, ugyanis a szomszédunkban összeomló ország óriási veszélyt jelent.”

Ami biztos, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia

– részletezi a helyzetet a kormányfő.