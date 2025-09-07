Nagy ígéretet tett a magyaroknak Orbán Viktor Kötcsén: kinyílik a pénzeszsák, ezek a kifizetések jönnek - itt a lista, kik járnak jól

A háború elhúzódása miatt fél évvel el kellett halasztani a gazdasági célokat, de végül mindet végre fogja hajtani a kormány – ezt mondta miniszterelnök a kötcsei pikniken, amelyet kivételesen a nyilvánosság előtt tartottak meg. Orbán Viktor Kötcsén fordult rá a 2026-os parlamenti választásora.
A kormányfő elismerte, hogy az ellenfél miatt döntöttek így, akik a titkosságot bevezették, amire egyfajta válasz van, a nyíltság.
Az járkál a félhomályban, akinek rossz szándékai vannak, nekünk jó szándékaink vannak
– utal a miniszterelnök a Tisza Párt terveire, amelyről nemrég derült ki, hogy óriási adóemeléseket tartalmaz, ráadásul ezt próbálták eltitkolni a választók elől.
Ezzel szemben Orbán azt mondta, hogy ami ígéretet tettek, azt mind teljesítették, bár jelezte azt is, hogy a háború elhúzódása miatt minden gazdasági célt fél évvel el kellett csúsztatni.
Felsorolta a következő hónapokban életbe lépő jóléti intézkedéseket:
Orbán azt is mondta, hogy a háború elhúzódása miatt gazdasági növekedés sem ment fel oda, ahova szerették volna.
A miniszterelnök arról is beszélt tisztán látható a politikai képlet Magyarországon 7 hónappal a választások előtt, mindkettőnek világos körvonalai vannak:
Szerinte az elsőből következik a rezsicsökkentés eltörlése, többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása. Ezzel szemben a kormánypártok a nemzeti energiapolitikában, a családtámogatásokban , egykulcsos adóban és a békében hisznek.
Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség
– így foglalta össze a kormánypártok ajánlatát a miniszterelnök, aki szerint a magyar gazdaság mély szerkezetében levált a nyugati országoktól. Egészen más logikán alapul a magyar modell, az adórendszerünk ennek köszönhetően gyökeres eltérő. Kiemelte a tranzakciós illetéket is, ami Matolcsy újdonsága, ezt a pénz áfájának nevezte.
Orbán szerint ami teljesen leválaszt minket a nyugatiaktól, az a nők egzisztenciális támogatása az szja-mentességen keresztül. A miniszterelnök bejelentette, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt adótervéről.
