Orbán Viktor mindenkit figyelmeztetett: „Akkor jönnek a vagyonvizsgálatok, kezdődik a csesztetés”

„Azt gondolom, hogy még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős ország, a családok és a középosztály nem lesz olyan erős, hogy lemondhassunk arról, hogy csak alacsony adókat használunk. A magas adó elszegényíti a középosztályt” – jelentette ki Orbán Viktor szokásos interjújában a Kossuth rádióban, amelyet ezúttal nem az MTVA épületéből, hanem az Egyesült Arab Emírségekből közvetítettek.
A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó kormányfő a pénteki napon tárgyalást folytatott Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával, de előtte még sort kerített a rádiós nyilatkozatára is, amelyre legutóbb egy hónapja volt példa. Az interjút lapunk élőben tudósította, de az adórendszer esetleges változásának kommentálásáról külön is érdemes beszámolni.
A miniszterelnök a Tisza Párt napvilágot látott tervére reflektált. Kifejtette, hogy egy vagyonalapú adórendszerben mindenkinek évente vagyonbevallást kell készítenie. Ebből lesz egy nyilvántartás, majd az adóellenőrök megnézik, hogy igazak-e az abban leírtak.
Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV és megnézi, hogy a nyaralás és a bevallás egyezik-e. És kezdődik ez a csesztetés. Ilyen volt már. Hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak!
A miniszterelnök hozzátette, hogy az állam feladata, hogy az embereket munkához és ahhoz segítse, hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Hagyni kell, hogy ők döntsenek a pénzről és költsék el azt, ne az állam.
Magyarországon ma az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár.
A miniszterelnök szerint a következő 1-2 évtizedben ez a helyes megközelítés. A magyar társadalom nem bírja ki a magas adókat.
Orbán Viktor ugyanakkor a multikkal már nem ennyire elnéző, sőt, attól tart, hogy ha a Tisza Párt kerül hatalomra, akkor az majd nekik kedvez. Mint mondta, a párt „el akarja majd engedni a multiknak az adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli, csak én nem engedem el”.
A magyar adórendszerről szóló nemzeti konzultációról a miniszterelnök elmondta, hogy miután az ellenzék vezető pártja, a Tisza Párt nem akar beszélni az új adókról, akkor a kormánynak ki kell kérnie az emberek véleményét.
Az adórendszer kapcsán tehát a kormány döntést hozott arról, hogy nemzeti konzultációt indít . Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón hangsúlyozta, kulcsfontosságú, hogy az egykulcsos adóról, az adórendszerről, valamint a Tisza Párthoz kötött adótervekről legyen egy társadalmi vita, amire a kormány álláspontja szerint a nemzeti konzultáció jó keretet jelent.
Kiderültek a részletek, ez a kormány terve: így változhat meg a magyar adórendszer – újra az asztalon a globális minimumadó
A kormány újabb adócsökkentéseket tervez a versenyképesség erősítése érdekében: a szocho csökkentését, az áfa alanyi mentesség emelését és a kiva értékhatárának a megduplázását is napirendre vette.
