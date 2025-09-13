Deviza
EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
adórendszer
vagyonvizsgálat
Orbán Viktor
vagyonbevallás
adó
társadalom
középosztály

Orbán Viktor mindenkit figyelmeztetett: „Akkor jönnek a vagyonvizsgálatok, kezdődik a csesztetés”

A miniszterelnök szerint sokáig alacsony adók kellenek Magyarországon, mert a társadalom nem bírja ki a magasabb terheket, a magas adók elszegényítenék a középosztályt. Orbán Viktor figyelmeztetett, egy vagyonalapú adórendszerben mindenkinek vagyonbevallást kellene készítenie, a NAV pedig vagyonvizsgálattal nézné meg, hogy a nyaralást megengedhettük-e magunknak a bevallott jövedelmünkből.
Németh Anita
2025.09.13., 06:03
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Azt gondolom, hogy még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős ország, a családok és a középosztály nem lesz olyan erős, hogy lemondhassunk arról, hogy csak alacsony adókat használunk. A magas adó elszegényíti a középosztályt” – jelentette ki Orbán Viktor szokásos interjújában a Kossuth rádióban, amelyet ezúttal nem az MTVA épületéből, hanem az Egyesült Arab Emírségekből közvetítettek. 

NÉMETH Balázs; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerint sokáig alacsony adók kellenek Magyarországon / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó kormányfő a pénteki napon tárgyalást folytatott Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával, de előtte még sort kerített a rádiós nyilatkozatára is, amelyre legutóbb egy hónapja volt példa. Az interjút lapunk élőben tudósította, de az adórendszer esetleges változásának kommentálásáról külön is érdemes beszámolni.

Orbán Viktor: Sokáig alacsony adók kellenek Magyarországon

A miniszterelnök a Tisza Párt napvilágot látott tervére reflektált. Kifejtette, hogy egy vagyonalapú adórendszerben mindenkinek évente vagyonbevallást kell készítenie. Ebből lesz egy nyilvántartás, majd az adóellenőrök megnézik, hogy igazak-e az abban leírtak.

Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV és megnézi, hogy a nyaralás és a bevallás egyezik-e. És kezdődik ez a csesztetés. Ilyen volt már. Hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak!

A miniszterelnök hozzátette, hogy az állam feladata, hogy az embereket munkához és ahhoz segítse, hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Hagyni kell, hogy ők döntsenek a pénzről és költsék el azt, ne az állam.

Magyarországon ma az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár.

A miniszterelnök szerint a következő 1-2 évtizedben ez a helyes megközelítés. A magyar társadalom nem bírja ki a magas adókat.

Orbán Viktor ugyanakkor a multikkal már nem ennyire elnéző, sőt, attól tart, hogy ha a Tisza Párt kerül hatalomra, akkor az majd nekik kedvez. Mint mondta, a párt „el akarja majd engedni a multiknak az adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli, csak én nem engedem el”.

A magyar adórendszerről szóló nemzeti konzultációról a miniszterelnök elmondta, hogy miután az ellenzék vezető pártja, a Tisza Párt nem akar beszélni az új adókról, akkor a kormánynak ki kell kérnie az emberek véleményét.

Az adórendszer kapcsán tehát a kormány döntést hozott arról, hogy nemzeti konzultációt indít . Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón hangsúlyozta, kulcsfontosságú, hogy az egykulcsos adóról, az adórendszerről, valamint a Tisza Párthoz kötött adótervekről legyen egy társadalmi vita, amire a kormány álláspontja szerint a nemzeti konzultáció jó keretet jelent.

Kiderültek a részletek, ez a kormány terve: így változhat meg a magyar adórendszer – újra az asztalon a globális minimumadó

A kormány újabb adócsökkentéseket tervez a versenyképesség erősítése érdekében: a szocho csökkentését, az áfa alanyi mentesség emelését és a kiva értékhatárának a megduplázását is napirendre vette.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
MBH Bank Nyrt

Nílusi küldetés: egy magyar cég Afrika és a jövő szolgálatában

Története során több tucat országba exportált már a magyar tulajdonú Hidrofilt Kft. A különféle vízkezelési és környezetvédelmi technológiákat alkalmazó cég ügyvezetőjével, Boross Krisztinával beszélgettünk a Kávészünet legújabb adásában.
4 perc
Soros Alexander

Soros a célkeresztben, Trump megelégelte a Kirk-gyilkosság után, ez szervezett bűnözés lehet

A szervezett bűnözés elleni törvényt használhatják.
4 perc
Trump

Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni

Egy 7,7 milliárd eurós üzlettől esett el az USA.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu