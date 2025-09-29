Megszavazta az Országgyűlés: Brüsszel kedvéért nem döntjük romba a magyar gazdaságot – az energiabiztonság az első

Hétfő délután az Országgyűlés 117 igen, 30 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Ügyek Bizottsága által benyújtott határozatot, amely Magyarország álláspontját rögzíti az orosz energiahordozókról való leválás kérdésében.

Az Országgyűlés elfogadta az Európai Ügyek Bizottsága javaslatát, amely szerint hazánk nem kíván azonnal lemondani az orosz energiahordozókról / Fotó: Shutterstock

Az Európai Ügyek Bizottsága által beterjesztett határozati javaslat azt vizsgálta, hogy etikailag és jogilag mennyire indokolt elvárni Magyarországtól az orosz energiahordozókról való teljes leválást.

A voksolás eredménye 117 igen, 30 nem és 1 tartózkodás volt, így a javaslatot elfogadták.

Brüsszelnek nem fog ez tetszeni: fennmarad az orosz energiabehozatal

Magyarország ezzel hivatalosan is jelezte, hogy nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére. A kormány szerint az azonnali lemondás jelentős gazdasági terheket róna az országra, veszélyeztetve a rezsicsökkentést és az energiaellátás biztonságát. Ugyanakkor a határozat nyitva hagyja az alternatív energiaforrások kiépítésének lehetőségét.

A döntés várhatóan további diplomáciai vitákat generál majd Brüsszellel és más tagállamokkal, azonban megerősíti a magyar energiabiztonságot. Emiatt várhatóan további támadások érkezhetnek Nyugatról és Ukrajnából is, hiába szolgálja a döntés a magyar gazdasági és biztonsági érdekeket.

Az orosz földgáz és kőolaj alapvető a magyar gazdaság működéséhez

Donald Trump az elmúlt hetekben egyre inkább sürgeti az Európai Uniót, hogy minél hamarabb teljesen váljon le az orosz energiáról, benne az orosz gázról is. Habár az EU az utóbbi években tett ez irányba intézkedéseket, a folyamat lassan halad, ráadásul két tagállamnak, Szlovákiának és Magyarországnak, időhatár nélküli engedményt adott arra, hogy vezetékes földgázt és olajat importáljon Oroszországból mindaddig, amíg a két országnak nem sikerül más forrást találnia az energiaellátására.

Vélhetően Donald Trump nyomására is az EU megelégelte ezt a helyzetet, és most már döntéshelyzetbe kényszerítené Magyarországot és Szlovákiát. Ha nem válnak le az orosz olajról, akkor olyan kereskedelmi intézkedéseket vezetnek be, amelyek ellehetetlenítenék, hogy a két tagállam orosz olajat importáljon a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez hatalmas csapás lenne a magyar gazdaságra, amely jelentősen függ az ezen a vezetéken keresztül érkező olajtól.

Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná. Varsó ezért Magyarországot és Szlovákiát is a források lecserélésére ösztönzi.