Történelmi pillanat: mától összekötötték Ausztriát Magyarországgal, átadták az új utat – az osztrákok elismerték, tíz évet csúsztak vele

Nagy létszámú ünnepség keretében Ausztria átadta új gyorsforgalmi útját Heiligenkreuz mellett. Az új S7 szakasz összeköttetést teremt az M80-assal is, azaz ezzel összekötötték Ausztriát Magyarországgal.

Összekötötték Ausztriát Magyarországgal: átadták az új utat / Fotó: Lázár János / Facebook, illusztráció

A beruházásról a napokban a Világgazdaság is írt. Nemcsak arról van szó, hogy elkészült az S7-es gyorsforgalmi út Heiligenkreuz–Rudersdorf közti szakasza, hanem ezzel egy időben adják át azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival.

Mivel a Rudersdorf és az A2-es autópálya közti gyorsforgalmi út már korábban elkészült, az új szakasz átadása azt is jelenti, hogy

Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk.

A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, eddig azonban Rábafüzesnél le kellett térni róla és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani. Ez vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra.

Összekötötték Ausztriát Magyarországgal: átadták az új utat

Ennek immáron tehát vége, mostantól egyenes a pálya. A Vaol.hu tudósítása szerint sok száz ember jelenlétében adták át az osztrák illetékesek a fejlesztést. A lap munkatársa megjegyezte: a magyar „szál” nem kapott túlságosan nagy említést.

Igaz, meghívták Rábafüzes lakosságát is (mint ahogy a tíz osztrák, érintett település polgárait is), illetve jelen volt Huszár Gáborral is, Szentgotthárd polgármestere. De a köszöntőket és a beszédeket rendre az osztrák fél mondta. Ezekből viszont kiderült, hogy

Ausztria már tíz éve szerette volna létrehozni az új utat, de különféle akadályok miatt csúszott a megvalósítás.

Azt viszont kiemelték, hogy a kivitelezés során nagy figyelmet fordítottak a környezet védelmére és óvására is. Meglehet, ugyanakkor az is tény, hogy ez az első alkalom, hogy Burgenland tartományban alagutat kellett építeni.

Mindenesetre az új, 28 kilométeres út két osztrák tartományt köt össze, míg elérkezik az A2-es csomóponthoz, Rudersdorfnál. Említést érdemel, hogy az S7-es is csak kétszer egysávos, mint a magyar M80-as és nincsenek szintbeli kereszteződések.