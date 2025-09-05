Egyre komolyabb a verseny a lakásokért, beindult az Otthon Start — erre számítanak az OTP szakértői

Az Otthon Start program első adatai még nem ismertek, az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről. Az OTP Ingatlanpont szakemberei az egész országban hasonlót tapasztaltak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő hónapokban még erősebb verseny indulhat a jó állapotú, megfelelő áron kínált lakásokért — közölte az OTP Ingatlanpont.

Tömegeket mozgatott meg az Otthon Start program az OTP ingatlanpontjainál / Fotó: OTP

Hol növekedtek az árak legjobban?

Az Otthon Start program meghirdetése óta áremelkedést tapasztaltunk, ami leginkább a 2-3 szobás lakótelepi lakások piacát jellemezte – számolt be a hivatalos indulás előtt Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont észak-magyarországi régióvezetője. A régióban elsősorban saját lakhatás céljára kerestek lakásokat nyáron, nem befektetési céllal. Ezzel szemben a dél-alföldi régióban egyértelműen tapasztalják a befektetési célú keresletet is, hiszen a jelenlegi árak mellett már egy vidéki lakás kiadása is jórészt fedezi a törlesztőrészletet. Emellett Piros Szilvia kiemelte, hogy több olyan vevőjelölttel találkoztak, akik eddig albérletben laktak, de az Otthon Start programban kedvezőbb lesz számukra a törlesztőrészletet fizetni.

Drágulások és áremelések

Egyértelmű áremelkedésről számolt be az észak-dunántúli régióban Komádi Csaba is, aki kiemelte, hogy a használt és az újépítésű lakásokra is ez volt jellemző, utóbbiaknál néhány hét alatt 5 százalék körüli drágulást érzékeltek.

Ráadásul szerinte a kínálat nem fog érdemben növekedni szeptembertől, mivel aki el akarta adni a lakását, az már korábban megtette, egyelőre nem látszik, hogy teljesen új ingatlanok kerülnének a piacra.

Ezzel szemben vannak olyan piaci szereplők, aki szerint előretekintve az első roham gyorsan lefut, ráadásul a program megélénkíti a kínálatot is, ami épp az ellenkező irányba, lefelé tuszkolhatja az árakat.

Soha nem látott felfutást hozott az Otthon Start program – három hét alatt 27 ezer új lakás építésére érkezett kezdeményezés. Több tucat nagyberuházásról van szó. A vidéki városokban, a fővárosban és a fővárosi agglomerációban is fejlesztési lázat lehet tapasztalni.

Az OTP Baranyában mérte a legnagyobb arányú emelkedést

A legjelentősebb áremelkedést az OTP Ingatlanpont munkatársai Baranya vármegyében tapasztalják. Pécsett az idei évben megközelíthetően 22 százalékos drágulás érzékelhető. A többi vármegyében nem ilyen drasztikus, de 5-10 százalékban ott is elérhető volt – számolt be eddigi tapasztalatairól Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Kiemelte, hogy egyelőre a nagyobb városok lakásai iránt nőtt meg a kereslet, sokan érdeklődnek az Otthon Start program iránt már úgy is, hogy még nincs meg a kiszemelt ingatlan.