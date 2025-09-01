Szórják a kedvezményeket a bankok, hárman is 3 százalék alatti kamatot kínálnak az Otthon Start programban

Szeptember 1-jén elindult az eddigi egyik legnagyobb magyar otthonteremtési program, ahogy lapunk megírta , az egyik bank néhány órával a start után már befogadta az első hitelkérelmet: az Erste Bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel, a család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A bankok által közzétett információk szerint igen erős verseny várható közöttük az ügyfelekért, amire egyértelműen utal, hogy a pénzintézetek többsége különféle kedvezményeket és jóváírásokat kínál az Otthon Start program keretében felvett hitel mellé – írja az Origo.

Szeptember 1-jén elindult az Otthon Start program, versenyeznek a bankok az ügyfelekért / Fotó: Kallus György (illusztráció)

Milliós különbség is lehet két Otthon Start programban kínált hitel között

A szeptember 1-jén elérhető otthonteremtési program az előzetes szakértői várakozások szerint alaposan felpörgeti a tranzakciószám alapján amúgy is aktív ingatlanpiacot. Ezt a hatást a programba bekapcsolódó bankok a verseny fokozásával tovább erősíthetik: egyrészt akár a hitel minden költségét és a visszafizetett összeget is figyelembe véve akár milliós különbség is lehet két bank ajánlata között, másrészt a bankok több százezer forint értékben kínálnak jóváírásokat, kedvezményeket a hitelt felvenni kívánó ügyfeleknek.

Az Erste Bank, a Gránit Bank, a CIB Bank mellett az MBH Bank, az OTP Bank és a Raiffeisen Bank is véglegesítette a maga Otthon Start hitelének feltételeit – s így az ügyfeleknek ajánlott kedvezményeket. Például az MBH Bank 100 ezer forint értékű Mol-ajándékutalványt ad az igénylőknek 2025. december 31-ig, ha azok teljesítik a feltételeket. A Raiffeisen ugyancsak 100 ezer forint jóváírást ad a 2025. szeptember 30-ig igényelt és 2025. december 31-ig folyósított Otthon Start hitelekre. Ugyanekkora összegű jóváírás jár a CSOK Plusz hitelre is, ám együtt igényelve a visszatérítés csak az egyik ügylet után kapható meg.

Három bank is a fix 3 százalék alá ment

Az Otthon Start program kapcsán fontos rögzíteni, hogy a 3 százalékos kamat maximumértéket jelöl. A pénzintézetek ettől eltérhetnek, de csak lefelé, azaz nagyobb kamatra nem, de kisebbre hitelezhetnek. Az ajánlatok alapján három bank döntött eddig emellett.