Szórják a kedvezményeket a bankok, hárman is 3 százalék alatti kamatot kínálnak az Otthon Start programban

Szeptember 1-jén elindult az eddigi egyik legnagyobb magyar otthonteremtési program, ahogy lapunk megírta , az egyik bank néhány órával a start után már befogadta az első hitelkérelmet: az Erste Bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel, a család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A bankok által közzétett információk szerint igen erős verseny várható közöttük az ügyfelekért, amire egyértelműen utal, hogy a pénzintézetek többsége különféle kedvezményeket és jóváírásokat kínál az Otthon Start program keretében felvett hitel mellé – írja az Origo.
A szeptember 1-jén elérhető otthonteremtési program az előzetes szakértői várakozások szerint alaposan felpörgeti a tranzakciószám alapján amúgy is aktív ingatlanpiacot. Ezt a hatást a programba bekapcsolódó bankok a verseny fokozásával tovább erősíthetik: egyrészt akár a hitel minden költségét és a visszafizetett összeget is figyelembe véve akár milliós különbség is lehet két bank ajánlata között, másrészt a bankok több százezer forint értékben kínálnak jóváírásokat, kedvezményeket a hitelt felvenni kívánó ügyfeleknek.
Az Erste Bank, a Gránit Bank, a CIB Bank mellett az MBH Bank, az OTP Bank és a Raiffeisen Bank is véglegesítette a maga Otthon Start hitelének feltételeit – s így az ügyfeleknek ajánlott kedvezményeket. Például az MBH Bank 100 ezer forint értékű Mol-ajándékutalványt ad az igénylőknek 2025. december 31-ig, ha azok teljesítik a feltételeket. A Raiffeisen ugyancsak 100 ezer forint jóváírást ad a 2025. szeptember 30-ig igényelt és 2025. december 31-ig folyósított Otthon Start hitelekre. Ugyanekkora összegű jóváírás jár a CSOK Plusz hitelre is, ám együtt igényelve a visszatérítés csak az egyik ügylet után kapható meg.
Az Otthon Start program kapcsán fontos rögzíteni, hogy a 3 százalékos kamat maximumértéket jelöl. A pénzintézetek ettől eltérhetnek, de csak lefelé, azaz nagyobb kamatra nem, de kisebbre hitelezhetnek. Az ajánlatok alapján három bank döntött eddig emellett.
A Gránit Bank 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel kínálja Otthon Start lakáshitel igénylésének lehetőségét (az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges feltételként). A bank fejlett hitelkalkulátorral – a Gránit Hitelmix kalkulátorral – is készül a várható online rohamra.
A CIB Bank is 3 százalék kamat alá ment az Otthon Start programhoz kínált hitelénél. A bank „induló akciót” hirdetett, mely 2025. december 31-ig érvényes. A banknál elérhető kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint lehet, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat.
Harmadiknak az UniCredit Bank sorakozott fel a 3 százaléknál is mérsékeltebb kamatot megállapító bankok közé: terméküknél az ügyfél által fizetendő kamat mértéke 2,90 százalék.
