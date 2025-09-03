Otthon Start program: az albérletek piacát is alapvetően átrendezi a kedvezményes hitel: a bérlők kerülnek előnybe a lakáskiadókkal szemben

Az Otthon Start program keretében kínált, kedvezményes, fix 3 százalékos hitel a budapesti albérletpiacot is felforgatja, miután a keresleti árak 8 százalékot zuhantak augusztusban az előző hónaphoz képest, kétéves mélypontot érve el ezzel. Azonban a Rentingo bérbeadó platform adatait elemezve az is kiderül, hogy a bérbeadók kínálati árai nem csökkentek ezzel párhuzamosan, így rég nem látott méretűre nyílt az árolló a kereslet és a kínálat között – derül ki a vállalkozás szerdai közleményéből.

A bérlők kerülnek előnybe a kiadókkal szemben az Otthon Startnak köszönhetően / Fotó: Ladóczki Balázs

Míg a bérlők csak átlagosan 212 ezer forintot hajlandók kifizetni egy budapesti albérletért, ami 2023 augusztusa óta a legalacsonyabb érték, addig a bérbeadók nem nagyon hajlandók engedni az árból, és átlagosan 254 ezer forintért adnák bérbe ingatlanukat. Ennek eredményeként az árolló 2022 szeptembere óta nem látott méretűre nyílt.

Az Otthon Start miatt nyílik az olló, a bérbeadók kénytelenek lesznek engedni az áraikból

A közlemény szerint a kereslet lanyhulásának a hátterében egyértelműen a szeptemberben induló Otthon Start program állhat, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású hitel kiváló lehetőség azoknak a bérlőknek, akik elő tudják teremteni az önerőt, valamint stabil, magasabb jövedelemmel rendelkeznek a hitelképességhez. Az Otthon Start program kihasználására váró réteggel első körben így

épp az a réteg esik ki a keresleti oldalról, amely az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandó lenne megfizetni.

Mindeközben a fix 3 százalékos hitelt a Rentingo szerint sokan használják majd befektetési célú ingatlan vásárlására, ami idővel megjelenhet a kínálatban. Ha ez bekövetkezik, a bővülő kínálat gátolhatja a bérbeadókat a bérletidíj-emelésben, a kínálati átlagár így idén várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki üvegplafont.