Fix 3 százalékos hitel: Orbán Viktor bemutatta, hogyan lehet „hipersebességgel" felvenni

A fix 3 százalékos hitel, az Otthon Start program első lakás vásárlását segítő lehetősége hétfőtől igényelhető, és nincs is sok dolga annak, aki szeretné azt felvenni. Orbán Viktor miniszterelnök egy, a Facebookra feltöltött videóban mutatta be, mennyire egyszerű is az igénylés.

Fotó: Kallus György

A felvétel egy, a program kedvezményezettjének számító fiatal szemszögéből mutatja be a történteket, aki hosszas vívódás után inkább úgy dönt, hogy mégsem fizet 250 ezer forintot az albérletért, és a bérleti szerződés aláírása helyett inkább a bankba megy, ahol gyors ügyintézés után inkább saját lakást vásárol. Az ingatlan vásárlását támogató lehetőség keretében biztosan nem fog havi 250 ezer forintot fizetni a lakhatásért, hiszen a törlesztőrészlet maximális, 50 millió forintos felvett összeg esetén is alacsonyabb ennél.

Az Otthon Start program feltételei tényleg kifejezetten kedvezőek, ezért is sürget mindenkit a miniszterelnök arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Startolj rá!

– zárul a felvétel.