Otthon Start: a fiatalok munkavállalását különösen befolyásolhatja az új hitel

Az Otthon Start program 2025 szeptemberében indult, és nem csupán az első lakás vásárlását teszi könnyebbé, hanem jelentős munkaerőpiaci hatásai is vannak – írja az Oeconomus.

A munkaerőpiacnak is lendületet adhat az Otthon Start program / Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start program az első lakás vásárlását könnyíti meg kedvező, fix 3 százalékos kamatozású állami hitellel, legfeljebb 50 millió forintig, 25 éves futamidővel. A program nemcsak a lakáspiac élénkülését váltja ki, hanem

jelentős munkaerőpiaci hatásokkal is jár, különösen az építőiparban, ahol a foglalkoztatás bővülése várható az ingatlanfejlesztési projektek számának növekedése miatt.

A korábbi CSOK programhoz hasonlóan az építőipar munkaerőigénye akár évi 30-40 ezer fővel is nőhet. A program különösen a fiatalok munkavállalását ösztönzi, akiknek lakhatási biztonságot nyújt, ezzel javítva munkaerőpiaci helyzetüket és csökkentve a munkanélküliséget, valamint a tanulásban vagy munkában nem részt vevők (NEET) arányát. Fontos azonban, hogy a legfiatalabbak számára a hitelhez szükséges legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony nehézséget jelenthet.

Az elemzés szerint

az Otthon Start elősegíti a munkaerő régiók közötti mobilitását is, mivel könnyebbé teszi a költözést és a munkavállalást kedvezőbb munkaerőpiaci helyeken.

Az ingázás csökkenhet, mert többen közelebb költözhetnek munkahelyükhöz saját tulajdonú ingatlanba, ami javítja az életminőséget és a munka-magánélet egyensúlyát. A program élénkítheti a vidéki városok lakáspiacát és munkaerőpiacát, a helyi gazdaságot, bár felveti a fiatalok városokba költözésének kockázatát is.

A program vidéki városokban valódi alternatívát jelenthet a bérlés helyett az olcsóbb ingatlanárakat figyelembe véve. Ez megerősítheti a helyben maradást, hiszen a vidéki városokban kedvezőbb ingatlanárak mellett könnyebben elérhetővé válik a lakásvásárlás.

Emellett a program serkentheti az építőanyag-kereskedelem, szakipari szolgáltatások és egyéb kapcsolódó szektorok foglalkoztatását is.

