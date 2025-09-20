Most már tudjuk: ezek a 3 százalékos hitel buktatói – szakértők mondták el, hogyan lehet sikeresen felvenni az Otthon Startot

Túlzás nélkül kijelenthető: az Otthon Start program indulásával a korábbinál is kiélezetettebb verseny alakult ki a lakások és a házak piacán a vevők körében. Miként lapunk megírta, egy friss felmérés szerint a felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben.
Az indulás óta eltelt első két hetében benyújtott, 10 ezernél is több igénylés nemcsak a program sikerét jelzi, hanem nagyobb ingatlanpiaci forgalmat is mutat. A programnak köszönhetően az átlagos hitelfelvétel 24 millióról 30 millió forintra emelkedhet, miközben az átlagos törlesztőrészlet 7 százalékkal csökkenhet a hitelfelvevők oldalán – írja összeállításában az Origo.
A lap szakértőket kérdezett arról, milyen vonatkozásokra érdemes különösen odafigyelni a sikeres hiteligénylés érdekében.
A lap összeállításában pénzügyi szakértő segítségével mutat be néhány olyan félreértést, illetve körülményt, amikre érdemes odafigyelni a fix 3 százalékos hitel igénylése érdekében. Az egyik ilyen, meglepően gyakori probléma, hogy az ingatlan valós állapota nem egyezik meg az ingatlannyilvántartásban szereplő adatokkal.
Ez legtöbbször a családi házaknál fordul elő, ahol a tulajdonosok sokszor hozzáépítettek, átépítettek vagy lebontottak, anélkül, hogy a szükséges engedélyeket beszerezték volna. Ezek a jogilag rendezetlen állapotok – engedély nélküli bővítések, bontások, vagy a térképen nem feltüntetett változások – az értékbecslés során derülnek ki, a következményük pedig az lehet, hogy a bank nem fogadja el az ingatlant fedezetként. Azaz: nem ad rá hitelt.
A vevőknek arra is fel kell készülniük, hogy a felpörgött piac miatt a számukra legideálisabb ingatlanok nagyon rövid idő alatt el is kelhetnek. Emiatt, valamint a négyzetméterár-plafon miatt kompromisszumra lehet szükség. Például Budapesten viszonylag kevés olyan lakás van, amely megfelel a szigorú, 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonnak.
Így az igénylőknek kompromisszumot kell kötniük, és az eredeti tervekhez képest kevésbé frekventált kerületekben, vagy felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanok között keresgélniük.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.