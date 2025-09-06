Országszerte óriási segítség az Otthon Start: ezrek váltják saját lakásra az albérletet

A héten indult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a fix 3 százalékos hitel kínáló Otthon Start program errős startot vett Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint.
Szombati Facebook bejegyzésében a politikus felsorolta a jó híreket: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés. Hozzátette azt is, hogy az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan sem érkezett hír fennakadásról, ami nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.
Panyi Miklós arról is beszámolt, hogy az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket, a sok ezer telefonos megkeresés mellett több ezren már el is indították a hitelügyintézési folyamatot, miközben sok helyen rekordszámű megkeresés volt. Az államtitkár részletes első heti adatokat a jövő hétre ígért. de a bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés országos.
Azt is elárulta Panyi Miklós, hogy tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.
Ez a program az egész országban segítség
– írta a politikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. Az államtitkár szerint két olyan bank is van, mely 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál, de hozzátette, hogy a verseny csak most kezdőik. Információi szerint ugyanis még ennél is alacsonyabb ajánlatok is lesznek majd.
Felidézte azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank eltörölte a 10 százalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit, így az első lakást vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket 10 százalékos önerővel. Ez azt jelenti, hogy egy 30 millió forintos ingatlanhoz nem 6, hanem csak 3 millió forint önrész szükséges, egy 50 millió forintos ingatlan pedig 10 millió forint helyett már 5 millió forint önrésszel elérhető, ami óriási segítség.
A politikus szerint az Otthon Start nemcsak az első otthon megszerzésében segít több százezer fiatalnak, de még a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul, ez pedig azoknak könnyebbség, akik majd csak később csatlakoznak a programhoz! Az albérleti díjak csökkenése megindult, és ez még itt is csak a kezdet.
Panyi Miklós szerint az is jó hír, hogy
3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába, melyben több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett.
Az Építési és Közlekedési Minisztériummal dolgoznak ezek feldolgozásán, és a következő héten Lánszki Regő államtitkárral beszámolnak minderről.
Az államtitkár úgy vélte, hogy most már mindenki kénytelen bevallani, hogy a programból mindenki profitál. Ugyanis a fix 3 százalékos hitel nemcsak az első lakás megszerzését segíti, de lenyomja az albérletárakat is, miközben beindítja az építőipart, növeli a foglalkoztatottságot, segíti a mobilitást, ennek keretében jó hatással lesz a vidéki és roma foglalkoztatottság javítására is.
Panyi Miklós szerint az sem meglepő, hogy hétről-hétre 5-10 éves ingatlanpiaci csúcsok dőlnek meg, hiszen az Otthon Start program érdemi segítség és megindultak az albérletet saját otthonra cserélők.
Az államtitkár szerint az Otthon Start szuperstartot vett, a programnak köszönhetően egy hét alatt már több ezren indulhattak el a bérlői létből az első otthonuk megszerzése felé vezető úton, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban. Az első lakást vásárlók a banki verseny miatt egy hét alatt még nagyobb kedvezményekre számíthatnak, de napról napra javul minden albérlő helyzete is, miközben beindul az építőipar is.
A bejegyzés végén Panyi Miklós azt írta, hogy a "jövő héten jönnek az első hiteligénylési adatok, tájékoztatást adunk a várható lakásfejlesztésekről, egyeztetünk több önkormányzattal és a Bankszövetséggel is. És várunk még több nagy bejelentésre is".
