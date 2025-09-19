Nemzetközi szinten is páratlan lehetőség az Otthon Start - hazacsábíthatja a fiatalokat

A legtöbb vármegyében arról számoltak be a településvezetők, hogy az Otthon Start program indulása óta építési telket kereső fiatalok, lakásfejlesztők és vállalkozók is fordulnak hozzájuk, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének – mondta Panyi Miklós a Rapid Extra legfrissebb adásában. A parlamenti és stratégiai államtitkár szerint a program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az otthonteremtési program jócskán megmozgatja majd az építőipart, és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz. Felhívta a figyelmet: azon dolgozik, hogy az új lakások a fiatalok és a családok igényeit biztosítsák – olvasható a Magyar Nemzetben. Panyi hozzátette, hogy a kisebb településeken és a városokban is erősen megugrott az érdeklődés az új fejlesztések iránt.

Példátlan lehetőség a fiataloknak az Otthon Start

Panyi Miklós kiemelte: egy két gyermeket tervező házaspár a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos saját önereje van. Az interjúban szóba került az is, hogy

miért jó lehetőség a fiataloknak a program,

mekkorát és hogyan profitálhat belőle a vidék,

valamint mennyit jelenthetnek az összevont kedvezmények.

A podcastből az is kiderült, hogy az Otthon Starttal a legtöbben Budapesten keresnek új otthont, de Vas, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is felpezsdült az ingatlanpiac.