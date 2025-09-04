Otthon Start program: kiderült, milyen lakásokra pályáznak a magyarok

Elindult a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program, mely a fiatalok első lakáshoz jutását hivatott segíteni, és az első napok tapasztalatai alapján már bizonyos következtetéseket is le lehet vonni arról, hogy milyen lakásokat keresnek azok, akik élnének a lehetőséggel.

Elsősorban vidéken vennének nagyobb házat az Otthon Start segítségével / Fotó: Kallus György

A 300 millió forintnál olcsóbb, valamint a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű eladó lakóingatlanokra érkező több mint 33 ezer telefonos érdeklődés alapján az Ingatlan.com elemzése arra jutott, hogy főként az 50 millió forintnál olcsóbb, 40 négyzetméternél kisebb és jó állapotú vagy felújított lakóingatlanok iránt érdeklődtek a vevők az elmúlt napokban. A portál csütörtöki közleménye szerint arra is fény derült, hogy mely ársávokba tartozó lakóingatlanok a legnépszerűbbek a különböző településeken.

Az Otthon Start mást jelent Budapesten és vidéken

Budapesten az eladó házak piacán az 50–80 millió forintos árszint volt a legnépszerűbb, az érdeklődők 31 százaléka kereste ezt a kategóriát, míg a lakások körében a 40–50 millió forintos tartomány volt a legnépszerűbb 21 százalékkal, amit 18 százalékkal követett az 50–60 millió forint közötti árszint. Harmadik helyen a 30–40 millió forint közötti értékű lakások által a népszerűségi listán.

A házak iránti kereslet 60 százalékát a vármegyeszékhelyeken a 30 és 80 millió forint közötti ingatlanok adták, míg a lakásoknál egyértelműen a 30–40 milliós sáv dominált 24 százalékkal, amelyet a 20–30 milliós kategória követett 22 százalékkal.

Mindez nem is meglepő Balogh László, azIngatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, hiszen az Otthon Start program célzottan az első lakásukat vásárló fiatalokat szólítja meg. A szakember arra is rámutatott, hogy az adatokból az is látható, hogy a fővárosban és a vidéki városokban más ársávok számítanak elérhetőnek.

A településtípusok árszintje közötti különbség az Ingatlan.com adatain is látszik, hiszen míg Budapesten az 50 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanokra az érdeklődések alig több mint 20 százaléka érkezett, addig ez a kategória a kisebb és nagyobb városokban is meghaladja az érdeklődések felét, a községekben pedig a 60 százalékot is eléri.