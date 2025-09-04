Otthon Start program: kiderült, milyen lakásokra pályáznak a magyarok

Elindult a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program, mely a fiatalok első lakáshoz jutását hivatott segíteni, és az első napok tapasztalatai alapján már bizonyos következtetéseket is le lehet vonni arról, hogy milyen lakásokat keresnek azok, akik élnének a lehetőséggel.
A 300 millió forintnál olcsóbb, valamint a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű eladó lakóingatlanokra érkező több mint 33 ezer telefonos érdeklődés alapján az Ingatlan.com elemzése arra jutott, hogy főként az 50 millió forintnál olcsóbb, 40 négyzetméternél kisebb és jó állapotú vagy felújított lakóingatlanok iránt érdeklődtek a vevők az elmúlt napokban. A portál csütörtöki közleménye szerint arra is fény derült, hogy mely ársávokba tartozó lakóingatlanok a legnépszerűbbek a különböző településeken.
Budapesten az eladó házak piacán az 50–80 millió forintos árszint volt a legnépszerűbb, az érdeklődők 31 százaléka kereste ezt a kategóriát, míg a lakások körében a 40–50 millió forintos tartomány volt a legnépszerűbb 21 százalékkal, amit 18 százalékkal követett az 50–60 millió forint közötti árszint. Harmadik helyen a 30–40 millió forint közötti értékű lakások által a népszerűségi listán.
A házak iránti kereslet 60 százalékát a vármegyeszékhelyeken a 30 és 80 millió forint közötti ingatlanok adták, míg a lakásoknál egyértelműen a 30–40 milliós sáv dominált 24 százalékkal, amelyet a 20–30 milliós kategória követett 22 százalékkal.
Mindez nem is meglepő Balogh László, azIngatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, hiszen az Otthon Start program célzottan az első lakásukat vásárló fiatalokat szólítja meg. A szakember arra is rámutatott, hogy az adatokból az is látható, hogy a fővárosban és a vidéki városokban más ársávok számítanak elérhetőnek.
A településtípusok árszintje közötti különbség az Ingatlan.com adatain is látszik, hiszen míg Budapesten az 50 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanokra az érdeklődések alig több mint 20 százaléka érkezett, addig ez a kategória a kisebb és nagyobb városokban is meghaladja az érdeklődések felét, a községekben pedig a 60 százalékot is eléri.
Balogh László szerint a településtípusok közötti különbségek okát nem a vevők szándékában kell keresni, hanem abban, hogy Budapesten például sokkal kisebb az 50 millió forintnál olcsóbb lakások és házak aránya a kisebb városokhoz vagy községekhez képest.
Az adatokból az is kiderül, hogy a legtöbben jó állapotú vagy felújított lakást szeretnének venni, országosan az érdeklődések 28 és 24 százaléka irányult ezekre a kategóriákra. Budapesten azonban a felújított lakások iránti kereslet a 30 százalékot is elérte, míg a megyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a községekben a jó állapotú otthonok domináltak 27–28 százalékos aránnyal.
A fővárosban 18, a megyei jogú városokban 15, a városokban és községekben pedig már csak 9-10 százalék gondolkozik felújítandó lakásban. Balogh László szerint ez is az ingatlanok árszintjével mozog együtt, hiszen ahol drágábbak a lakások, ott a vevők beérik egy kevésbé jó állapotú ingatlannal is.
A kisebb településeken viszont ugyanakkora pénzből jobb állapotú ingatlant lehet vásárolni.
Az ingatlanok méretét nézve a legnagyobb kereslet a 40 négyzetméteres lakásokra irányult. A vármegyeszékhelyeken 53, a kisebb városokban, 51 százalék keresett ilyen lakást, de Budapesten és a községekben is ez volt a legnépszerűbb, az érdeklődések 44 és 40 százalékával. A házaknál ezzel szemben a 60–100 négyzetméteres ingatlanok vitték a prímet: Budapesten és a községekben a 60 és 80 négyzetméteresek, míg a kisebb városokban a 80 négyzetméteres házak kapták a legtöbb figyelmet.
