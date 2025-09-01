Deviza
K&H Bank
Otthon Start: belépőt ad a K&H az első lakáshoz – akár 320 ezer forintos jóváírással

A K&H nemcsak a legfeljebb 3 százalékos kamattal segít, hanem több százezer forintnyi jóváírást és jelentős költségcsökkentést is kínál az igénylőknek. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, amely kedvezményes lakáshitel révén könnyíti meg a fiatalok számára az első otthon megszerzését.
VG
2025.09.01., 15:42
Fotó: Shuttertstock

Szeptembertől elérhető az Otthon Start Program, amely a fiatalok lakáshoz jutását kívánja felgyorsítani. A konstrukció legfeljebb 3 százalékos kamattal és többféle díjkedvezménnyel teszi vonzóvá a hitelfelvételt. A K&H ehhez kapcsolódva minden ügyfélnek, aki náluk lakossági bankszámlával rendelkezik, 200 ezer forintos jóváírást biztosít, függetlenül a hitel összegétől.

Szeptemberben elindult az Otthon Start program, amely kedvezményes lakáshitel révén könnyíti meg a fiatalok számára az első otthon megszerzését / Fotó: Shuttertstock

Otthon Start lakáshitel: óriási kedvezményekkel készül a K&H

A bank nem áll meg itt: elengedi vagy visszatéríti a szerződéskötési, közjegyzői és értékbecslési díjakat, valamint a tulajdoni lap és térképmásolat költségeit is. Új számlanyitás esetén további bónuszok járnak – bankváltásnál akár fejenként 60 ezer forint –, így házastárs igénylők akár 320 ezer forintot is visszakaphatnak a kezdeti terhekből.

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője szerint a konstrukció célja, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek hosszú évekre bérleti díjra költeni, hanem kiszámítható, biztonságos környezetben indíthassák el jövőjüket. A bank szakértői úgy vélik, 

az Otthon Start hozzájárulhat ahhoz, hogy sokan előrébb hozzák életük egyik legfontosabb döntését.

A piaci hatás sem elhanyagolható: a K&H előrejelzése szerint az év végére akár 50 százalékkal is bővülhet a lakáshitelezés, amelynek döntő részét ez az új program adhatja. A kérdés inkább az, hányan döntenek úgy, hogy a kedvező feltételek miatt a tervezettnél korábban vágnak bele a saját otthon megszerzésébe.

Otthon Start hitel: néhány óra kellett, és már be is fogadták az első kérelmet – megrohanták az ügyfelek a bankokat

Már az Otthon Start hitel indulásának napja is erős érdeklődést hozott a bankfiókokban, sőt, akadt bank, amely már délelőtt eljutott az első hitelkérelem befogadásáig. Közben a pénzintézetek a babaváró kölcsönnél megszokottnál is nagyobb összegű ajándékpénzekkel versenyeznek az ügyfelekért.

 

