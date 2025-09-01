Hihetetlen, ami az Otthon Start programmal történik: újabb nagy bank jelentette be, hogy nem tartja a 3 százalékos kamatot – ez most a legolcsóbb hitel

Kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel a Gránit Banknál.
A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges.
A hitel kamata 2,85 százalék és az eredményes hiteligényléshez 200 ezer forint jóváírás jár, amennyiben legalább 250 ezer forint rendszeres jövedelem érkezik az adós és az adóstárs számlájára együttesen.
A hiteligényléshez kapcsolódó egyes díjakat elengedi a bank és 10 százalékos díjkedvezménnyel lehet lakásbiztosítást kötni a finanszírozott lakáshoz, amennyiben a biztosítás díját a banki mobilapplikáció menüjében az extra funkciókon belül található lakásbiztosítás gombra nyomva kalkulálják.
A lakásbiztosítási ajánlatot a Gránit Bank partnere a Gránit Biztosító adja.
„Az adatok azt mutatják, hogy az érdeklődés rendkívül nagy, az elmúlt néhány napban többszörösére nőtt a Gránit Guruhoz intézett kérdések száma, amelyek túlnyomórészt az Otthon Start igénybevételének feltételeiről szóltak. Fokozott érdeklődés övezte a Gránit Bank Hitelmix kalkulátorát is, a nap elején már sokan számolgatták a várható törlesztő részletet és már több konkrét igénylést is jeleztek” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A bank közlése szerint
A digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni.
A bank várakozásai szerint a következő egy évben szektorszinten a lakáshitel-igénylések akár 40-50 százaléka is Otthon Start konstrukció keretében történhet.
Korábban a CIB Bank is bejelentette, hogy 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják.
Ez azt jelenti, hogy 50 millió forint kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 forint törlesztőrészletet jelent. Ez
durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.
