Hihetetlen, ami az Otthon Start programmal történik: újabb nagy bank jelentette be, hogy nem tartja a 3 százalékos kamatot – ez most a legolcsóbb hitel

Kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel a Gránit Banknál.

Hihetetlen, ami az Otthon Start programmal történik / Fotó: Shuttertstock

A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges.

A hitel kamata 2,85 százalék és az eredményes hiteligényléshez 200 ezer forint jóváírás jár, amennyiben legalább 250 ezer forint rendszeres jövedelem érkezik az adós és az adóstárs számlájára együttesen.

A hiteligényléshez kapcsolódó egyes díjakat elengedi a bank és 10 százalékos díjkedvezménnyel lehet lakásbiztosítást kötni a finanszírozott lakáshoz, amennyiben a biztosítás díját a banki mobilapplikáció menüjében az extra funkciókon belül található lakásbiztosítás gombra nyomva kalkulálják.

A lakásbiztosítási ajánlatot a Gránit Bank partnere a Gránit Biztosító adja.

„Az adatok azt mutatják, hogy az érdeklődés rendkívül nagy, az elmúlt néhány napban többszörösére nőtt a Gránit Guruhoz intézett kérdések száma, amelyek túlnyomórészt az Otthon Start igénybevételének feltételeiről szóltak. Fokozott érdeklődés övezte a Gránit Bank Hitelmix kalkulátorát is, a nap elején már sokan számolgatták a várható törlesztő részletet és már több konkrét igénylést is jeleztek” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A bank közlése szerint

az elmúlt napokban ezret meghaladó számban érkezett be kérdés a Gránit Bank virtuális ügyintézőjéhez az Otthon Starttal kapcsolatban

a leggyakrabban az igénybevétel pontos feltételeit kérdezték meg az ügyfelek a Gránit Gurutól

kiemelkedően sokan tudakozódtak a szülőkkel közösen beadott hiteligénylés feltételei témájában

a bank kalkulátorával egy fő átlagosan 3-4 kalkulációt végez, különféle támogatási lehetőségeket és hitelösszegeket vizsgálva

A digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni.