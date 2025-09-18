Ez a nap is eljött: máris folyósították az első 3 százalékos hitelt, ez volt a leggyorsabb bank az Otthon Start programnál – meglepő, de nem Budapesten vettek belőle lakást

A K&H folyósította az első, Otthon Start program keretében felvett lakáshitelt, amely egy kecskeméti ingatlanhoz kapcsolódik. A banknál jelenleg több tízmilliárd forint értékű igénylés elbírálása zajlik, céljuk pedig az, hogy a hitelügyintézés minél egyszerűbben és gyorsabban történjen, így az ügyfelek a lehető leghamarabb beköltözhessenek új otthonukba.

Máris folyósították az első 3 százalékos hitelt, ez volt a leggyorsabb bank az Otthon Start programnál – meglepő, de nem Budapesten vettek belőle lakást / Fotó: Shutterstock

Bepörgött az Otthon Start program

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon Start program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van, és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő.

A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett, a programban elérhető állami támogatás miatt 3 százalékos kamatozással.

Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom.

„A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start program keretében” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketingvezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant. A K&H számára kiemelten fontos, hogy az ügyfelek kiszámítható és a várakozásaiknál is gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek.

A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start-lakáshiteligénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken, illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák.

Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban.

A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon Start program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon Start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70 százalékos szintet.