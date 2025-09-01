Otthon Start: ahogy elindult a program, máris bejelentette az első bank – nem 3 százalékos kamattal adja a hitelt

A CIB Banknál 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják – közölte a Bankmonitor a bank tájékoztatója alapján.

Akciós feltételekkel kínálja az Otthon Start programot a CIB / Fotó: NurPhoto via AFP

A hirdetmény szerint a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék, a THM értéke a hirdetmény alapján az egy összegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.

A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez

durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.

Jóváírás az Otthon Start program igénylőinek

A havi 300 forint nem olyan jelentős pénzügyi előny, ugyanakkor kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025. 09. 01 és 2025. 10. 31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)

A bank elengedi az ügyfélminősítés díját,

emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog-bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)

A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.

A pénzintézet a 2025. 12. 31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére. Ráadásul

az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva lenne 150 ezer Ft-ban

– a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1 százaléka lenne. Vagyis 30 millió Ft előtörlesztése esetén az előtörlesztési díj 150 ezer Ft lenne 300 ezer Ft helyett.