Otthon Start program: kiderült, hányan vennék fel a lakáshitelt – megdöbbentő számokat mutat a kutatás

A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben (2025. szeptember – 2026. február). Ezen belül 3,7 százalék szerint ez nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges e kérdésben – derül ki a GKI szeptember elején, ezerfős mintán végzett reprezentatív lakossági felmérésének eredményéből.

Nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az elemzés szerint amennyiben csak a „nagyon valószínű” választ jelölőkről feltételezzük, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 135 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben. Ha a „kissé valószínű” kategóriát jelölők fele veszi fel a támogatást, a támogatotti kör az előzőekkel együtt 205 ezer lehet. Összehasonlításképp tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.

Ők érdeklődnek leginkább a lakáshitelek iránt

A kutatás eredményei szerint a Budapesten élők nagyobb arányban tervezik felvenni a lakáshitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6–8 százalék). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban a vállalkozók (19 százalék) terveznek élni a támogatással, de rendkívül magas a közép- és felső vezetők aránya is (15 százalék). Ez a két foglalkoztatási kör persze jellemzően nem a pályakezdő fiatalokra jellemző.

Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka,

a fizikai dolgozók mindössze 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A program nagy népszerűségnek örvend a fiatalabb generációk körében, ám szép számmal tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is.

A 18–29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy a korosztályban a bizonytalanok aránya (30 százalék). Ez is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat: sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, ám most már mintegy „nézelődőként” jelen vannak a piacon.