Most már biztos, csak meg kell várni: áresés jön a lakáspiacon – bekövetkezett az áttörés

A Magyar Építők idézi Panyi Miklós államtitkárt, aki a Harcosok órája podcastsorozatban azt mondta, az Otthon Start Programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására – mert „megjöttek a vevők” – új fejlesztésekbe kezdenek.
Kifejtette: az Otthon Start program láthatóan beindítja az építőipart, az új lakásfejlesztések nagy része el fog indulni a következő fél, egy évben, és ebből komoly gazdasági élénkülés lesz.
A kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelen felül egy augusztusi kormányrendeletben közvetlenül az építtetők számára is elérhetővé tettek egy jelentős beruházásösztönző lehetőséget. Minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, s ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.
Lánszki Regő országos főépítész Facebook-videójában néhány választási szempontra felhívta a figyelmet. Mint mondta:
az alacsony rezsi sokszor fontosabb az alacsony vételárnál.
Minden idők legmagasabb keresletét mérte a Duna House augusztusban. A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos növekedés egyértelműen az Otthon Start program hatásának tudható be.
A társaság friss tranzakcióbecslése is alátámasztja a kereslet megugrását:
augusztusban 11 369 adásvétel történt, ami éves szinten közel 22, havi alapon pedig 20 százalékos bővülést jelent. Ez 2020 óta a legerősebb augusztusi forgalom, amelyet a program elindulása körüli felfokozott érdeklődés, valamint a program által nem érintettek előre hozott vásárlása is táplált. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el – értékelte a helyzetet Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad:
az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, és az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.