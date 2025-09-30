Otthon Start program: a 3 százalékos hitelt igénylők már a DÁP-hoz is fordulhatnak

Megjelent a Digitális Állampolgár weboldal első ügyintézési lehetősége, az állampolgárok meghatározó életeseményei köré épülő felület már nem csak a tájékozódásban segít. Az állami támogatások igényléséhez – így többek között a Otthon Start program keretében a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez is – szükséges tb-jogviszony-igazolás igénylése mostantól gyorsan és egyszerűen, néhány kattintással elindítható a felületen keresztül – derült ki a Digitális Magyarország Ügynökség keddi tájékoztatásából.

Az Otthon Start programban is feltétel a tb-jogviszony igazolása / Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A közlemény kiemelte, hogy az állami támogatások többségének egyik feltétele, hogy az érintettek biztosítottak legyenek, és szerepeljenek az egészségbiztosító nyilvántartásában. Az erről szóló igazolást

a fix 3 százalékos lakáshitel mellett

a Babaváró támogatáshoz,

az Otthonteremtési kamattámogatáshoz,

a CSOK-hoz,

a Falusi CSOK-hoz és

a CSOK Pluszhoz is

mellékelni kell.

A Digitális Állampolgár weboldal új tb-jogviszony-igazolás funkciójának köszönhetően mostantól az eddigi folyamathoz képest jelentősen egyszerűbben elindíthatjuk az igénylést a dap.gov.hu oldalon keresztül, ehhez csak aktív Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra van szükség.

Emlékeztettek, hogy idén nyáron újabb mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgárság Program, a már több mint kétmillió felhasználó által letöltött mobilalkalmazás után elérhetővé vált a Digitális Állampolgár weboldal is. A felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól.

A tervek szerint a dap.gov.hu hamarosan további funkciókkal bővül, többek között a családi állapot igazolása is egyszerűen lekérhető lesz. A jövőben a weboldal és a mobilalkalmazás egymást kiegészítve segít majd a tájékozódásban és az ügyintézésben.

Otthon Start program: kiderült, hányan vennék fel a lakáshitelt – megdöbbentő számokat mutat a kutatás

A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben (2025. szeptember – 2026. február). Ezen belül 3,7 százalék szerint ez nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges e kérdésben – derül ki a GKI szeptember elején, ezerfős mintán végzett reprezentatív lakossági felmérésének eredményéből.