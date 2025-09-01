Otthon Start program: nagy bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank – sokak számára kinyílt egy fontos ajtó

Az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő eszköztárát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank hétfői közleménye szerint a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el. Az intézkedések érintik többek között az Otthon Start programot is.

Az Otthon Start program kapcsán fontos bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank / Fotó: Teknős Miklós

Fontos könnyítést kaptak az Otthon Start program iránt érdeklődők

Az MNB az adósságfék előírásai éves felülvizsgálatának részeként a változó jelzáloghitel-piaci folyamatokra, az Otthon Start programmal összefüggésben is erősödő jelzálog-hitelezésre és a piaci szereplők visszajelzéseire tekintettel az adósságfék szabályainak módosításáról is döntött. A módosítás alapján az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit (legalább 10 százalékos önerőelvárás) kapcsán előírt

41 éves korhatárt a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapjától kezdődően hatályon kívül helyezi.

A korlát eltörlése támogatja a hitelezési folyamatok gördülékenységét az átalakuló piaci környezetben. Vagyis lényegében bővül azok köre, aki pályázhatnak az új, 3 százalékos lakáshitelre. Szintén a hitelezési folyamatok hatékonyságát erősíti, hogy a magasabb hitelfedezetimutató-limit igénybevételére jogosult elsőlakás-vásárló ügyfeleket 2025. decembertől jóval kisebb adminisztráció mellett, az ingatlan-nyilvántartásból való lekérdezés útján lesznek kötelesek azonosítani a hitelnyújtók.

Az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800 ezer forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó jövedelmi küszöbérték.

Emellett 2026. októbertől tovább erősödnek a jelzáloghitelek stabil finanszírozására vonatkozó elvárások.

Nemcsak könnyít, szigorít is az MNB

A nagymértékben megemelkedett lakáspiaci aktivitásra és a kereskedelmiingatlan-piacot övező kockázatokra tekintettel az MNB az aktuális rendszerkockázati tőkepuffer követelmény (SyRB) átalakításáról és előretekintő, szektorális alkalmazásáról döntött. A módosítás alapján a 2024. július 1-jétől aktivált keretrendszert hatályon kívül helyezi a jegybank, és 2026. január 1-jétől a belföldi féllel szemben fennálló, Magyarországon lévő lakóingatlanra vagy kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek esetén egyaránt 1-1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffert ír elő. A továbbra is erős banki tőkehelyzet és profitabilitás okán az intézkedés a bankok hitelezési képességét, valamint a hitelezési kondíciókat nem befolyásolja érdemben. Az előírás a bankok sokkellenálló képességét célzottan, az emelkedett kockázattal érintett szegmensekben növeli.