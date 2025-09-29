Deviza
Jákli Gergely
kockázat
bank
Paks II Zrt
benchmark

Eddig nem hallott részleteket árultak el Paks II.-ről – van egy óriási kihívás, a bankok már figyelnek

A már működő atomerőműveket szívesebben finanszírozzák a bankok a még épülőknél, mert az utóbbiak költségeinek még nincsenek benchmarkjai, a kockázataik pedig nagyobbak - mondta a Paks II. Zrt. vezérigazgatója az Atomenergetikai Világhét egyik panelbeszélgetésén. Jákli Gergelyt a kibocsátáscsökkentés kapcsán is kérdezték a paksi beruházásról.
VG
2025.09.29., 08:02
Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook-oldala

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői. Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját a Zöldenergia egy zöld bolygóért című panelbeszélgetésben kérdezték, elsőként a felépítendő két paksi atomblokk szerepéről a magyarországi kibocsátáscsökkentésben.

paksi
A paksi projektre jelentős szerep jut Magyarország károsanyag-kibocsátásának csökkentésében/Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A paksi projekt felgyorsításakor az egyensúlyt is meg kell találni

A világon talán az Európai Unió környezetvédelmi és kibocsátás-csökkentési szabályai a legszigorúbbak, és szerintem ez így is van jól. 

Azonban, mint rámutatott, a megvalósítás gyakorlatát nézve bonyolultabb a helyzet. "Én egy atomerőmű építéséért felelek, és azt látom, hogy a folyamat

  • több adminisztrációt,
  • több papírmunkát
  • és több időt

igényel" - válaszolt. Ez és a különböző követelményeknek való megfelelés hatalmas kihívás a projekt menedzselése szempontjából.
Mit tehetünk a kisebb karbonkibocsátásért? Magyarország kis ország, nincsenek például saját energiahordozói, vagy (az importot segítő) tengerpartjai. De vannak tudósai, partnerségei, a projekt felelősei együttműködnek a szabályozó hatóságokkal, ami összességében gördülékeny és felelősségteljes folyamatokat eredményez. 

Az atomerőmű építése során meg kell találnunk az egyensúlyt a jogi elvárások, a fenntarthatóság és az építkezés felgyorsítása között - közölte Jákli Gergely.

E téren nagy lehetőséget kínál az atomerőmű-építési tapasztalatok megosztása is.

Kezelhetővé kell tenni az épülő atomerőművek kockázatait

Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a pénzintézet hozzáállása az atomiparhoz – válaszolt Jákli Gergely arra a kérdésere, hogy tapasztalatai szerint hogyan jut forráshoz a nukleáris szektor. Úgy látja, hogy a zöld átmenet segített abban, hogy a finanszírozás érdeklődése a megújulók mellett ráterelődjön az atomerőművekre is. „A bankok már figyelik, hogy mit csinálunk. A legnagyobbak, például a Goldman Sachs, vagy a J. P. Morgan, de még az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket készít a nukleáris szektornak” – emlékeztetett.

Azonban, bár a bankok keresik lehetőségeiket, a probléma fennmaradt: ki viseli a kockázatot? Itt pedig kettéválik a kérdés: míg ugyanis a már működő atomerőművek üzemeltetésének feltételei ismertek, azok elemezhetők, így adottak a finanszírozásuk a benchmarkjai is, ezek az atomerőművek építésére vonatkozóan hiányoznak. Nem is zajlik túl sok, egymáshoz hasonló atomerőmű építése sem. 

Például, ha a Paks II. atomerőmű miatt - amely az egyik legfejlettebb technológiát fogja képviselni - hiába kérdezem a tapasztalataikról azokat a francia, finn, vagy szlovák beruházókat, akik több éve indították a projektjeiket, mert egyikük sem gyűjtött e téren olyan szakmai ismereteket, amelyeket megoszthatna velünk

 - magyarázta Jákli Gergely. Azt gondolja, hogy a bankszektor akkor érdeklődik majd erősebben az atomerőművek építésének finanszírozása iránt, ha azok költségei jobban benchmarkolhatók, a kockázataik pedig jobban kezelhetők. Itt a beruházás folyamata melletti elkötelezettségre van szükség.

