Mennek a támogatott izzók vidékre, még mindig lehet kérni, de már csak két hétig

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Facebook-oldalán tette közzé, hogy a korszerűsítési pályázat még két hétig nyitva áll a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések számára.
A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. A benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel a kormány egyszer már meghosszabbította szeptember végéig. A képviselő közölte, hogy mostanáig minden várakozást felülmúló számú, 900 kérelem érkezett be és további több száz önkormányzat kezdte meg a kitöltést. A benyújtási lehetőséget ezért – rájuk való tekintettel – két héttel, 2025. október 15-ig kitolják, annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra.
Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program jóvoltából ezernél is több településen újulhat meg a közvilágítás, csökkentve az önkormányzatok rezsiterheit.
Október közepéig nyitva a közvilágítási pályázat — erősítette meg Facebook-oldalán Czepek Gábor Energiaügyi Miniszterhelyettes. A miniszterhelyettes kiemelte, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. Ezt a kormány a magyarországi falvaknak nyújtja segítségül, hogy minél hamarabb fenntartható izzók kerüljenek az utcai lámpákba.
A benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel egyszer már meghosszabbítottuk szeptember végéig – hangsúlyozta a miniszterhelyettes is.
A távhőtermelők a Jedlik Ányos Energetikai Programban a nyár elején igényelhettek támogatást rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. Az 51 milliárd forintos keretből egy nyertes pályázatra legalább 200 millió és legfeljebb 3,5 milliárd forint ítélhető meg.
Ahogy korábban megírtuk, a Jedlik Ányos Energetikai Program másodikként megnyílt pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra 2025 nyarán. Magyarországon több mint 210 távhőrendszer biztosít fűtést közel 700 ezer háztartás, azaz mintegy másfél millió lakossági fogyasztó számára és hozzávetőleg 12 ezer oktatási, szociális és egészségügyi intézményben, bevásárlóközpontban és sportlétesítményben.
A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv a korábbi 21 százalék helyett 30 százalékos megújuló részarány elérését célozza meg 2030-ra a végsőenergia-felhasználásban. A Nemzetközi Energiaügynökség különösen a távhő zöldítésében lát hatalmas lehetőségeket a geotermikus energia további térnyerésére.
