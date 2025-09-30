Mennek a támogatott izzók vidékre, még mindig lehet kérni, de már csak két hétig

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Facebook-oldalán tette közzé, hogy a korszerűsítési pályázat még két hétig nyitva áll a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések számára.

Gyopáros Alpár a magyar falvak közvilágításának korszerűsítésére szolgáló pályázatra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán / Fotó: Vajda János

Kitolt határidő – hogy mindenkinek jusson hely

A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. A benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel a kormány egyszer már meghosszabbította szeptember végéig. A képviselő közölte, hogy mostanáig minden várakozást felülmúló számú, 900 kérelem érkezett be és további több száz önkormányzat kezdte meg a kitöltést. A benyújtási lehetőséget ezért – rájuk való tekintettel – két héttel, 2025. október 15-ig kitolják, annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra.

Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program jóvoltából ezernél is több településen újulhat meg a közvilágítás, csökkentve az önkormányzatok rezsiterheit.

Nyomatékosítás és pályázati felhívás

Október közepéig nyitva a közvilágítási pályázat — erősítette meg Facebook-oldalán Czepek Gábor Energiaügyi Miniszterhelyettes. A miniszterhelyettes kiemelte, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. Ezt a kormány a magyarországi falvaknak nyújtja segítségül, hogy minél hamarabb fenntartható izzók kerüljenek az utcai lámpákba.

A benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel egyszer már meghosszabbítottuk szeptember végéig – hangsúlyozta a miniszterhelyettes is.

Távhő és zöldítési pályázat

A távhőtermelők a Jedlik Ányos Energetikai Programban a nyár elején igényelhettek támogatást rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. Az 51 milliárd forintos keretből egy nyertes pályázatra legalább 200 millió és legfeljebb 3,5 milliárd forint ítélhető meg.