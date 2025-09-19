Elege lett a miniszterhelyettesnek, listát készített: most mindenki láthatja, mit tett a kormány Budapesten – Karácsony Gergelynek lépnie kell

A fix 3 százalékos hitelprogram meghirdetése után Karácsony Gergely a fővárosi lakhatási gondok megoldását ígérte, ám Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint ez teljesen hiteltelen. A politikus Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a főpolgármester hat év alatt semmit sem tett érdemben a város lakhatási helyzetének javításáért.
Panyi szerint a főváros által létrehozott Lakásügynökség nem hozott kézzelfogható eredményt, nem épültek új bérlakások, nem újultak meg rozsdaövezetek, és a kollégiumfejlesztések ígérete is elmaradt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy
2019 és 2025 között a főváros költségvetésének mindössze 0,14 százalékát fordították lakhatási ügyekre.
A politikus kritizálta a Rákosrendező megvásárlását is, amely szerinte akadályozta a kormány lakásépítési terveit, miközben sok évig nem várható érdemi fejlesztés a területen.
Ezzel szemben a politikus a kormány intézkedéseit sorolta fel:
Panyi hangsúlyozta: a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz és más támogatások révén is több tízezer család kap segítséget.
Az államtitkár összegzése szerint Karácsony Gergely ajánlata a budapesti fiatalok számára „egy üres halmaz”, míg a kormányé Európa legerősebb elsőlakás-programját kínálja, amely lehetőséget ad az albérletből valódi otthonba költözésre.
Otthon Start program: nem szabad felülni a hangulatkeltésnek az államtitkár szerint
Panyi Miklós szerint az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni. Az államtitkár kiemelte, hogy az Otthon Start program hatásai már érezhetők.
