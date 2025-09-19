Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44% EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
zenés
bezárás
szórakozóhely
vendég

A hétvégén búcsúzik egy népszerű fővárosi szórakozóhely

Már csak a hét végén lesz nyitva a fővárosi Pavilon Bar, amely az elmúlt évek egyik felkapott szórakozóhelye volt. Az egyre nehezebbre forduló gazdasági környezet ellehetetlenítette a működésüket.
Világgazdaság
2025.09.19, 16:51
Frissítve: 2025.09.19, 16:56

A közösségimédia-oldalán jelentette be az utóbbi évek egyik kedvelt fővárosi vendéglátóhelye, a Pavilon Bar, hogy a hét végén bezárnak, és vasárnap este lesznek utoljára nyitva – számol be az Origo.

PaviloN bár, Pavilon Bar
Bezár a Pavilon Bar / Fotó: PaviloN / Facebook

Mint írják, az idei évben már sem a környékbeli lakókkal, sem az egyre nehezedő gazdasági nyomással nem bírtak versenyre kelni, ezért úgy döntöttek: nem küzdenek tovább, beszüntetik a működésüket. 

Ezekben a napokban még számos programot kínáltak, a Chily Team utoljára szervezett náluk dnb&glitch bulit, de ellátogatott még hozzájuk a Synapse csapat és a Drei-lányok is.

A hét végén még a következő vendégek lesznek a Pavilon Barban:

  • Pénteken a Radiozora tartja meg az utolsó szeánszot, Tsuval, Knoll-lal és Maronnal.
  • Szombaton és vasárnap pedig már zene nélkül nyitnak csak ki.

A Pavilon Bar 2019-ben nyílt meg a főváros egyik legszebb parkjában, a Nehru parton, a Duna mellett, és egy relaxáló, de városi környezetben lévő szórakozóhelyként definiálta magát, ahol csapolt kézműves söröket, babzsákokat és zenét kínálnak a vendégeknek. A teljes cikket itt olvashatja el. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu