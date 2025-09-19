A hétvégén búcsúzik egy népszerű fővárosi szórakozóhely

A közösségimédia-oldalán jelentette be az utóbbi évek egyik kedvelt fővárosi vendéglátóhelye, a Pavilon Bar, hogy a hét végén bezárnak, és vasárnap este lesznek utoljára nyitva – számol be az Origo.
Mint írják, az idei évben már sem a környékbeli lakókkal, sem az egyre nehezedő gazdasági nyomással nem bírtak versenyre kelni, ezért úgy döntöttek: nem küzdenek tovább, beszüntetik a működésüket.
Ezekben a napokban még számos programot kínáltak, a Chily Team utoljára szervezett náluk dnb&glitch bulit, de ellátogatott még hozzájuk a Synapse csapat és a Drei-lányok is.
A Pavilon Bar 2019-ben nyílt meg a főváros egyik legszebb parkjában, a Nehru parton, a Duna mellett, és egy relaxáló, de városi környezetben lévő szórakozóhelyként definiálta magát, ahol csapolt kézműves söröket, babzsákokat és zenét kínálnak a vendégeknek. A teljes cikket itt olvashatja el.
