Új pláza nyílik Magyarországon heteken belül: a húszezres vidéki város polgármestere jelentette be a részleteket

Még az idén megnyithatja kapuit a komáromi Táncsics Mihály utcában épülő kereskedelmi park, miután gőzerővel folynak a munkálatok. A mintegy 10 millió eurós, vagyis közel 4 milliárd forintos beruházás részleteiről a város polgármestere, Molnár Attila beszélt a Kemma számára.

Fotó: Bajcsy TündeBajcsy Tünde / 24 óra

Mindjárt kész a pláza

A beruházásról készült képek alapján az épület már külsőleg teljesen kész van, már elkészült a homlokzat és a főbejárat is, az autósokat pedig bőséges parkolóhelyek várják. A munkások most a beltér kialakításán dolgoznak, hogy minél előbb érkezhessenek az első vásárlók.

Molnár Attila arról is beszélt, hogy a beruházás nem csupán új vásárlási lehetőségeket teremt, de

a helyi gazdaságra is jelentős hatással lesz, hiszen a pláza várhatóan közel 70 embernek ad majd munkát, miközben komoly helyi adóbevételekkel segíti a város költségvetését.

A fejlesztő reméli, hogy már október végére elkészül a bevásárlóudvar, így a karácsonyi bevásárlási lázra már az új üzletekben készülhetnek a komáromiak. A polgármester szerint a beruházás egyfajta visszatérés a gyökerekhez is, hiszen Jókai Mór idejében Komárom már igazi kereskedővárosként funkcionált.

Molnár Attila a nagy magyar író mellett említette a Csillagerőd nevét is, jelezve, hogy a kereskedelmi park nem csak a helyi lakosokat, hanem a turistákat is ki fogja szolgálni, akik a felújított erődöt és más nevezetességeket látogatják.

Ezek az üzletek lesznek a komáromi plázában

Az is tudható már, hogy mely boltok kapnak helyet a plázában, íme a lista:

JYSK: A dán bútor- és lakberendezési áruházlánc, amely a minőségi termékeket elérhető áron kínálja. A legközelebbi JYSK áruházak Győrben és Tatabányán találhatók, így a komáromiaknak most már nem kell messzire utazniuk a vásárláshoz.

EcoFamily: A korábbi értesüléseknek megfelelően a drogéria-, háztartási és papír-írószer áruházlánc is megnyílik a területen.

Sinsay: A LPP-csoport egyik népszerű ruházati márkája.

Rossmann: Egy másik Rossmann üzlet is nyílik a parkban, kiegészítve a már meglévő városi kínálatot.

Háda: A használtruha-kereskedelmi lánc, amely a fenntarthatóság szempontjából is népszerű.

Kik: A KiK textil- és non-food diszkontlánc is üzletet nyit Komáromban.

Tedi: Németországi gyökerű, háztartási cikkeket és dekorációt árusító bolt.

A környékről a polgármester elmondta, hogy az egyre inkább egy kis kereskedelmi központtá alakul, hiszen a bevásárlóudvar és a meglévő üzletek (Lidl, Pepco, Penny) mellett hamarosan egy új DM drogéria és egy kerékpárszerviz is nyílni fog, ami tovább erősíti a város központi szerepét a régióban.