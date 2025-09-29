Most érdemes horgászni menni – indul a balatoni haltelepítési szezon, jobb kapás várható

Várhatóan a hét minden munkanapján lesznek haltelepítések a Balatonon. Az őszies időjárás, a lehűlés meghozta a halak kapókedvét, amelynek az árvaszúnyograjzások lecsengése is kedvez. A haltelepítések tovább fokozzák a fogási esélyeket, de nemcsak a frissen telepített halak miatt, hanem mert az új jövevények megmozgatják a már a tóban élő állományt is.

Indul a pontytelepítés a Balatonba / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a haltelepítéseket decemberig folyamatosan végzi, amíg teljesíti a 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségét. Idén ebből csaknem 50 ezer kilogrammot már betelepítettek,

a fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal kívánják teljesíteni – áll a közleményben.

A www.balatonihal.hu oldal haltelepítési híreiben rendszeresen írnak a nyilvános telepítések várható idejéről, helyszínéről és időpontjáról, valamint a lezajlott munkáról.

A közlemény kitér arra is, hogy az alacsony vízállás miatt elsősorban a kikötők belső oldalaira tudnak majd telepíteni, de ez a körülmény is kedvező a horgászoknak, hiszen az így vízbe engedett halak tovább a közelben maradnak.

A pontyon kívül idén is terveznek legalább 6 ezer kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, továbbá compót és balint is telepíteni a Balatonba – tájékoztatott a halgazdálkodási társaság.