Pótlóbuszok: megszólalt a furcsa helyzetről a két cég – ezért találkoztak BKK-s buszokkal a vidéki utasok

Augusztus utolsó hétvégéjén felsővezeték-szakadás nehezítette meg a közlekedést a Budapest és Győr közötti vasúti fővonalon. Az utasok emiatt hosszabb menetidővel, késésekkel és pótlóbuszos utazással szembesülhettek. Természetesen a kellemetlenségek miatti kompenzáció sem maradt el, a késési biztosításoknak köszönhetően a 20 percet meghaladó késések okán az érintett utasoknak visszautalta a menetjegyek árát a vasúttársaság. Azonban más érdekességgel is szembesülhettek az aznap utazók, több olvasónk is arról tájékoztatta lapunkat, hogy a pótlóbuszok között a BKK kék buszai is feltűntek. Ennek jártunk utána.
Az egyik olvasónk szombatról vasárnapra virradó éjjel találkozott a budapesti tömegközlekedés során megismert kék autóbuszokkal, Tata és Komárom közötti vonatpótló buszként. A közösségi médiában olyan kép is terjedt, melyen a szóban forgó jármű az autópályán haladt. Korábban olyan olvasói levél is érkezett, mely szerint a Budapest és Pécs közötti vasútvonalon is felbukkantak már ezek a buszok vonatpótlásként. Ennek kapcsán kerestük meg a MÁV-ot és a Budapesti Közlekedési Központot (BKK).
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a szombat éjjel a győri fővonalon vonatpótló járatot teljesítő kék csuklósbusz a MÁV-csoport járműve volt. A budapesti agglomerációban, városhatáron kívül a BKK vonalain közlekedő buszokat a MÁV Személyszállítási Zrt. (korábban Volánbusz) adja – derült ki a MÁV válaszából.
Kiemelték, hogy Budapesten minden városi busz egységesen kék színű, függetlenül attól, hogy az adott jármű melyik szolgáltatóhoz tartozik, és a járművet melyik szolgáltató adja.
A MÁV szerint a vonatpótlásban látott kék Mercedes csuklós busz is amiatt volt kék színű, mert a fővárosi agglomerációs vonalakon szokott közlekedni. Hozzátették, hogy országszerte előfordulnak más városokban helyi és helyközi forgalomban is a fővárosban megszokott kék színt viselő, de egyébként „volános” autóbuszok. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért találkozhatott korábban másik olvasónk is a pécsi vonalon ilyen járművekkel.
A vasúttársaság kiemelte, hogy az országos szinten a nyári időszakban vonatpótlásra rendelkezésre álló 200 buszt a MÁV Személyszállítási Zrt. biztosította, több helyszínen alvállalkozó bevonásával. A BKK és a MÁV csoport között nincs szerződés vonatpótlásra.
A BKK lapunknak írt válaszában azt írta, hogy kötöttek technológiai megállapodást a MÁV csoporttal, de ennek értelmében csak Budapesten belül biztosít pótlást a BKK a Volán-járatok, a vonatok, illetve HÉV-üzemzavar esetén.
Hangsúlyozták, hogy az esetleges pótlásokról a BKK Forgalomfelügyelet és MÁV Havária Központ előzetesen mindig egyeztet, az előre tervezett pótlás esetén (például vasúti infrastruktúra lezárása) is együttműködik a társaság a MÁV-val. Az ilyen esetek között megemlítették Rákosrendező közelmúltbeli lezárását, és az ezalatt biztosított forgalmi rendet, és szintén ez a helyzet a Keleti pályaudvar jelenlegi lezárása alatt, ahol szintén van együttműködés a két cég között.
Az augusztus utolsó hétvégéjén történt vonatpótlás kapcsán a BKK azt írta, hogy nem vett részt benne. A társaság szerint az utasok számára azért lehetett megtévesztő a szituáció, mert a MÁV csoport egyes autóbuszai korábban Budapest elővárosában közlekedtek, így színtervük és arculati elemeik megegyeznek a Budapesten megismert világoskék BKK-arculattal.
