Különös ázsiai élelmiszerbolt tűnt fel Magyarországon: már két üzletet is nyitott – de kell-e félnie a Lidlnek?

A QQ Express boltlánc kínálatában elsősorban az ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, snackek találhatók meg, így a kínálat jellege alapján elsősorban ezen szortiment mentén próbálhat versenyezni más kisbolt-hálózatokkal – írja az Origo. A kiskereskedelmi üzletlánc azonban szolgáltatásként olyat is kínál a vásárlóknak, amit eddig főként külföldön már jelen lévő boltláncoknál lehetett csak tapasztalni: az ételeket – például forró vízzel készülő instant leveseket – helyben is lehet készíteni, így el is fogyasztani.

Főként ázsiai kényelmi ételek érhetők el a QQ Express kínálatában, újdonságot jelent, hogy az ételek egy részét az üzletben el is lehet fogyasztani (illusztráció)

Fotó: Freepik

Egyelőre két bolttal és B2B-vel működik a QQ Express

A lap a vállalkozás honlapján található információk alapján azt írja, hogy a QQ Express az ASIA FOOD FAMILY KFT. élelmiszer-kiskereskedelmi és nagykereskedelmi márkája, kifejezetten az ázsiai élelmiszerek nemzetközi piacon való megjelenésének szándékával jött létre. A vállalat 2024-ben alakult Budapesten, két saját márkanéven megtalálható üzletük mellett B2B nagykereskedelmi hálózatot is működtetnek.

Kifejezetten ázsiai élelmiszereket kínáló üzletek persze már eddig is megtalálhatók voltak a magyar kiskereskedelemben, a QQ Express azonban a kényelmi ételek helyben való elkészítése mellett nem csak gyors vásárlást, hanem gyors étkezési lehetőséget is kínál. Erre más boltláncoknál, például a 7-Elevennél látni példát, de ez a hatalmas nemzetközi lánc még nem lépett be a magyar piacra.

