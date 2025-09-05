Hatósági riasztás: rákkeltő áru került a magyar boltokba, Kínából érkezett – azonnal visszahívják a terméket

Visszahívják az üzletekből a Golden Lion márkanevű szezámolajat, miután kiderült, hogy határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki benne – derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteki közleményéből.
A Kínában gyártott termék egy holland importőrön keresztül érkezett Magyarországra. Az érintett vállalkozás, a Thaiturizmus Kft. az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát is.
A kérdéses termék 12*1 literes kiszerelésben kapható, minőségét 11/12/2027-ig őrzi meg, a kínai Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd. gyártotta, és a holland Asian Food Group B.V. importálta.
A határértéket meghaladó 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol) főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is, ám
hosszú távon vesekárosodást okozhat és rákkeltő is lehet.
A glicidil-észterek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek, és a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.
A hatóság arra kéri azokat, akik a fenti termékazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, hogy ne fogyasszák el.
