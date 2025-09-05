Erre várt Budapest: aláírták a 800 millió eurós szerződést, megépül a rákosrendezői óriásberuházás – meghosszabbítják a kisföldalattit, új villamosvonal is lesz

A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. a mai napon aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros Önkormányzata is – Építési és Közlekedési Minisztérium.
Az aláírt megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.
A megállapodás – a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága által ellenszavazat nélkül jóváhagyott műszaki tartalomból kiindulva – tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint
a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.
Az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról. A Rákosrendező projekt Budapest egyik legjelentősebb városfejlesztési beruházása, amely egy korábbi rozsdaövezet, kb. 85-149 hektáros terület fejlesztését célozza meg.
A projekt célja egy új, modern, városias lakó- és városrész létrehozása a fenntarthatóság, a legkorszerűbb technológiai megoldások, valamint a jól szervezett infrastruktúra alkalmazásával. A fejlesztés hosszú távú, várhatóan 15-20 évig tart majd, és jelentős állami és magánberuházásokkal jár, amelyek közt szerepel a zöldterületek kialakítása, modern közlekedési megoldások és magas épületek tervezése is.
A Budapest Közművek (BKM) határidőn belül intézkedett a Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeiért fizetendő vételár 25 százalékát kitevő első részlet, vagyis 12,7 milliárd forint megfizetéséről márciusban.
A fővárosnak ezt követően meg kell szüntetnie a Rákosrendezőn uralkodó áldatlan állapotokat, a BKM-nek meg kell oldania a 300 ezer köbméternyi hulladéknak az elszállítását. Az utolsó vételárrészlet megfizetése az állami infrastruktúra-beruházások megvalósítását követően, de legkésőbb 2039. március 25-ig esedékes.
A főpolgármester bejelentette, hogy nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására. Karácsony Gergely szerint megfizethető lakások épülnek az új városnegyedben.
