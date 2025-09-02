Deviza
EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08% EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,495.68 -0.21% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,120 +0.66% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,212.79 -0.75% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,123.69 -0.34% BUX103,495.68 -0.21% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,120 +0.66% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,212.79 -0.75% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,123.69 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakáshitel
Otthon Start Program
MNB

Idővonalat közölt a jegybank: ezekre a dátumokra kell figyelniük a lakáshitelt igénylőknek

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét. Ezzel összefüggésben jelent meg a döntéseket a jogrendbe átültető rendeletmódosítás.
VG
2025.09.02, 13:59
Frissítve: 2025.09.02, 14:06

Miként lapunk megírta, rekordrajtot vett szeptember 1-jei indulásával a fix 3 százalékos hitel: megrohamozták a bankokat, tolonganak az ügyfelek. Ezzel egy időben jelentette be a jegybank, hogy a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el. A részletezésből kiderül, hogy az intézkedések között olyanok is vannak, melyeknek hatásuk lesz a lakossági hitelezési folyamatokra, így a most indult Otthon Start programra is. A rendeletmódosítással érintett változások nem egyszerre, hanem az időbeni ütemezésüket tekintve egymáshoz képest eltolva lépnek hatályba – emeli ki a témával kapcsolatban az Origo cikke.

LUS_IMG_3532, otthon start, rendelet
Megjelent az MNB rendeletmódosítása, amely fontos, a hitelezéssel kapcsolatos szabályváltoztatásokat tartalmaz / Fotó: Kallus György (illusztráció)

Ezeket a módosításokat vezeti be a rendelet

Az Origo cikke szerint a rendelet szövegezésből az alábbiak állapíthatók meg:

  • Egy, az önerőt érintő változás már kedden hatályba lép – ez egyúttal azt is jelenti, hogy összhangba hozták az Otthon Start programmal, megszüntetve az életkori korlátozást (ettől függetlenül a bankok belső szabályozásaik alapján korlátozhatják azt, hogy az igénylő hány éves korig folyósítanak számára hitelt).
  • 2025. december 1-jével lép hatályba az a változás, amelynek alapján a hitelnyújtónak (azaz a banknak) az ingatlan-nyilvántartás adatai mellett az adós (ha van: adóstárs is) nyilatkozatát is figyelembe kellett a venni a hitelkérelem elbíráslásakor az ingatlan forgalmi értékének 90 százalékának meghatározásához (a hiteligénylők oldaláról ez a legkisebb jelentőségű változás).
  • 2026. január 1-jétől emelkedik a jövedelmi küszöb, amelyet a bankoknak az adósságfékszabályok betartása érdekében figyelembe kell venniük, amikor ügyfeleiknek hiteleznek.

Fontos rögzíteni, hogy ezek a módosítások valamennyi hitel esetében alkalmazandók, de jelentőségüket most még inkább kiemeli, hogy a szeptember 1-jével elindult Otthon Start program miatt hosszabb távon is dömpingre lehet számítani a bankoknál.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu