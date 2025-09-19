Deviza
Orbán Viktor aláírta, kihirdették a döntést: rengeteg pénzt fizet ki a kormány rezsicsökkentésre – azonnal végre kell hajtani

A kormány csaknem 155 milliárd forintot fordít a harmadik negyedévben rezsivédelemre. A központi költségvetés ennyit ad a villamosenergia- és földgázszolgáltatóknak, hogy biztosítsa a rezsicsökkentést a magyaroknak.
VG
2025.09.19, 06:31
Frissítve: 2025.09.19, 09:52

Orbán Viktor aláírásával a kormány határozatot hozott arról, hogy a harmadik negyedévben forrást csoportosít át a rezsivédelmi alapból a harmadik negyedév rezsicsökkentésének biztosítására – derült ki a Magyar Közlöny csütörtök esti számából. 

Rezsicsökkentésre újabb milliárdokat költ a kormány / Fotó: Máthé Daniella

A kormány egészen pontosan 

154 866 762 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el

az idei költségvetés Lakossági Rezsivédelmi Alap fejezetéből az Energiaügyi Minisztérium fejezetbe rezsivédelmi szolgáltatásra. 

Az átcsoportosításért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a felelős, de az átutalást Lantos Csaba energiaügyi miniszternek kell megtennie a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása ellátása céljából szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók javára.

Rezsicsökkentés: a kormány szerint óriási a tét

A kormány a rezsivédelmi alapot a magyar emberek megvédésére hozta létre, mint ahogy ezért kezdeményezett nemzeti konzultációt is októberben. 

A nemzeti konzultációs íveket a hónap elején postázzák Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdai bejelentése szerint. A kormány ebben kéri ki az emberek véleményét az esetleges adóemelésekről.

Az államtitkár szerint a tét óriási, és minden magyar állampolgárt érint. A kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett: meg akarja tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Hidvéghi Balázs figyelmeztetett: mindez veszélybe kerülhet, ha a hazai ellenzék Brüsszel nyomására adóemeléseket vezet be.

Hidvéghi Balázs azt hangsúlyozta, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat.

