Rezsicsökkentés eltörlése: ennyivel nőhet a gáz- és a villanyszámla – Surányi György "megkérdőjelezése" 800 milliárdot borítana rá a lakosságra

Mindenki felkapta a fejét Surányi György volt jegybankelnök azon felvetésére, hogy idővel meg lehetne kérdőjelezni a rezsicsökkentést, hiszen a lépést mindenkit nagyon érzékenyen érintene. Bár nyitott, hogy egy ilyen új helyzetben a politika hogyan számolná a lakossági tarifákat, abból kiindulhatunk, hogy a rezsicsökkentésre szánt mostani 800 milliárd forintot szét kellene dobni a háztartások között.
2025.09.06., 09:00

A rezsicsökkentés esetleges megkérdőjelezéséről beszélt Surányi György korábbi jegybankelnök a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén. Bejelentése nagy figyelmet kapott, bár feltételeket is jelzett, mikor jöhet el ennek az ideje: „miután véget ér a szörnyű orosz agresszió, esetleg az energiaárak tovább normalizálódnak”. Igen óvatosan fogalmazott, azt ugyanis nem javasolná egyetlen kormánynak sem, hogy "azzal kezdje".

Ismét politikai viták övezik a rezsicsökkentést/Fotó: Shutterstock

Politikai terméket nem lehet piaci áruval összevetni

Ezzel együtt is a kiemelt figyelem indokolt, amelynek az oka az, hogy a hazai lakosság döntő része számára a 2013-ban indult rezsicsökentés teszi elviselhetővé az érintett szolgáltatások költségét. A háztartási áram- és gáztarifák hosszabb ideje a legalacsonyabbak az Európai Unióban, azonban éppen ezért nagy terhet is okoznak a költségvetésnek.

Azonban ennek a tehernek a vállalása, a rezsi alacsony szintjének és a piaci áraktól való eltérésének a garantálása kardinális szociálpolitikai döntés, ezért nem feltétlenül kiadási oldaláról kell vizsgálni. Mivel pedig a rezsicsökkentés minden magyar állampolgárnak jár, nincs terítéken a jövedelem szerinti differenciálása sem. Viszont további, szociális támogatások elérhetők.

A hivatkozott indoklással egybecsengve az energiapiaci szakértő is arra mutatott rá a Világgazdaságnak, hogy a magyar rezsicsökkentett tarifa politikai, és nem kereskedelmi állásfoglalás. Balogh Józseftől azt kérdeztük, hogy mennyivel nőnének a lakosság kiadásai a rezsicsökkentés esetleges eltörlése esetén. Válaszában kifejtette, hogy a rezsicsökkentett tarifa komplex termék, és azért nehéz árazni, mert sokféle árampiaci terméket kell figyelembe venni. Például

  • a folyamatosan előállított zsinóráram árát,
  • a kiegyenlítő energia árát
  • és mindenféle egyéb díjat, költséget.

Ezért pontosan nem lehet megjósolni, hogy ezeket a költségelemeket egy rezsicsökkentés nélküli időszakban később, hogyan áraznák be.

Mennyivel nőne a rezsi rezsicsökkentés nélkül?

Azonban más úton már el lehet indulni. Míg ugyanis a 2022-es energiaválság idején a rezsicsökkentés nagyon sokba került a költségvetésnek, körülbelül 2000 milliárd forintba, ma már „csak” 800 milliárdba, ekkora keret szerepel a 2025-ös költségvetésben. „Ha szakmai alapon kellene árazni a rezsicsökkentés megszüntetése utáni tarifát, akkor pont ezt az extra 800 milliárdot kellene a lakosságtól beszedni” – közölte. 

Ez elosztva a négymillió háztartással – igaz, ez egy elnagyolt alap, hiszen nem miden otthonba van beköve a gáz és az áram – azt kapjuk, hogy ha

2025-ben nem lenne rezsicsökkentés, akkor minimum 200 ezer forinttal nőne meg az otthonok átlagos rezsikiadása.

Ebbe az áram és gáz mellett már beleértendő a víziközmű-szolgáltatás és a távhő díja is. A 200 ezer forintos plusz természetesen fogyasztás alapon a sokszorosa is lehet. Az emelkedés különösen azoknál a háztartásoknál lenne drasztikus, amelyeket jelenleg véd a rezsicsökkentés.

Lehet gondolkodni a rezsicsökkentésről, de ne a megszűntetéséről

Balogh József kitért a rezsicsökkentés három éve bevezetett rendszerére is. Mint emlékeztetett, a 2022 augusztusi reform óta kétlépcsős árazás él a lakossági áram- és gázszolgáltatásban. Ezzel szerinte piaci oldalról nézve az a helyzet állt elő, hogy az áram és a gáz az átlagfogyasztásig a piaci árhoz képest nagyon olcsó, felette viszont már drága. Ennek a kiküszöbölése a kétlépcsős árazás esetleges korrekciója lehetne: ekkor mindenki racionális energiatarifát fizetne. A távhő és a víziközmű-tarifákat is lehet mérlegelni, de még egyszer érdemes aláhúzni, hogy

a rezsicsökkentés fajsúlyos szociálpolitikai vállalás.

A szakértő válasza után érdemes visszatérni Surányi György vélekedéséhez a rezsicsökkentésről. Szerint tehát a „megkérdőjelezésre” az energiaárak estleges további esése után kerülhetne sor. Fontos azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy a lakosság rezsicsökkentés előtt sem élesben fizette a piaci tarifát, hanem egy piaci árat követő, hatósági áron keresztül. Ezekkel viszont éppen az volt a probléma, hogy drasztikusan elszaladtak az akkori energiaválság éveiben.

Tehát egy ilyen rendszerre való visszaállás szintén ezt a kockázatot hordozná magában, ami különösen problémás lehet, látva az elmúlt évek hirtelen jött energiakríziseit.

