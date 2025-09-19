Deviza
Váratlan döntés: kivonul Magyarországról a világ második legnagyobb áramszolgáltatója – kilóra megvette egy román-magyar páros

Az ügylet értéke 128 millió euró, és a magyar szélerőmű-kapacitás felét jelenti. Új szereplő érkezett a magyar energiapiacra: a román Premier Energy Group 51 százalékos részesedést vásárolt az Iberdrola magyarországi szélerőműveiben.
VG
2025.09.19., 20:59
Fotó: Envision Energy

A román Premier Energy Group belépett a magyar energiapiacra, miután megállapodott az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 51 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A portfólió 158 megawatt összkapacitású szélerőműveket foglal magában, ami a teljes hazai működő szélenergia-termelés közel felét jelenti. Az ügylet teljes értéke 128 millió euró, amelyből a román vállalat a saját részarányának megfelelő összeget fizeti ki.

román
Új szereplő érkezett a magyar energiapiacra: a román Premier Energy Group 51 százalékos részesedést vásárolt az Iberdrola magyarországi szélerőműveiben / Fotó: Hand-out / Envision Energy

Az Iberdrola a legnagyobb szélenergia-termelő, piaci kapitalizáció alapján a világ második legnagyobb áramszolgáltatója.

A tranzakció 79 Gamesa turbinát érint, amelyek évente mintegy 300 ezer megawattóra villamos energiát termelnek. A két, Északnyugat-Magyarországon fekvő szélerőműpark kedvező adottságokkal rendelkezik, mivel a Kis-Kárpátok és az Alpok közötti szélcsatorna állandó légáramlatai különösen alkalmasak az energiatermelésre.

Magyarország stabil alapokkal rendelkező piac, amely központi elhelyezkedésének köszönhetően ideális a regionális terjeszkedéshez. A megszerzett szélerőművek méretet és hitelességet adnak számunkra, hogy újabb beruházásokat indítsunk a térségben

– mondta José Garza, a Premier Energy vezérigazgatója az adevarul.ro-nak.

A román vállalatnak ez az első jelentős energiatermelési befektetése Románia és Moldova határain kívül. A tervek szerint a felvásárlás 2025 végére vagy 2026 elejére zárulhat le, a hatósági engedélyek megszerzése után. A 128 millió eurós ügylet finanszírozásához a Premier Energy 90 millió eurós hitelcsomagot biztosított a Vista Bank és az Optima Bank.

Román energiacég uralja le Kelet-Európát

A Premier Energy mára több mint 1500 megawattnyi megújuló energiakapacitással rendelkezik a térségben, és több mint 2,3 millió ügyfelet lát el Romániában és Moldovában. A csoport emellett a moldovai villamosenergia-elosztó hálózat háromnegyedét birtokolja, Romániában pedig a földgázpiac harmadik legnagyobb szereplője.

A magyar szélerőmű-portfólió megszerzése stratégiai lépés a cég számára, amely 2024-ben a bukaresti tőzsdére is belépett, a legnagyobb vállalkozói IPO-t végrehajtva az elmúlt hét évben. A mostani akvizícióval a Premier Energy nemcsak piacot nyer Magyarországon, hanem regionális szinten is erősíti pozícióját a megújuló energiák területén.

