Fontos bejelentést tett a Ryanair – rengeteg utast érint

November 12-től az utasok már csak a myRyanair mobilalkalmazásban generált digitális kódot beolvasva tudnak felszállni a Ryanair járataira. Sőt a beszállókártyák letöltésére és kinyomtatására sem lesz lehetőség.
VG
2025.09.29, 11:25
Frissítve: 2025.09.29, 11:28

A Ryanair közleménye szerint 2025. november 12-től kivezeti a papíralapú beszállókártyákat. A légitársaság az eredetileg a november 3-ra tervezett időpont helyett jelölte ki a későbbi dátumot, hogy az átállás az őszi tanítási szünet utáni kevésbé forgalmas időszakra essen.

A Ryanair 2025. november 12-től kivezeti a papír alapú beszállókártyákat. Fotó: NurPhoto via AFP
Fotó: NurPhoto via AFP

A myRyanair applikáció nélkül ezentúl nincs beszállás a Ryanair járataira

A Ryanair álláspontja szerint az átállás nem érinti jelentősen az utazóközönséget, mivel utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

